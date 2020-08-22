美股收市：道指升190點　標指納指齊破頂

美股3大指數周五(21日)反覆向好，道指收報27,930點，升190點或0.69%；標指收報3,397點，升11點或0.34%；納指收報11,311點，升46點或0.42%。標指和納指均創收市紀錄新高。

大型科技股個別發展，蘋果公司收報497.48美元，升5.15%，再創收市新高；Netflix、Facebook分別收跌1.12%和0.74%。

外媒引述消息指，美國特朗普政府正在暗示美國公司可以繼續在中國使用微信。騰訊ADR(在美掛牌預託證券)折合港元收報539.05港元，較港收市急升4.06%。

總結全周，道指微跌少於1點；標指累升24點或0.72%；納指累升292點或2.65%。

「新經濟股」強勢，「舊經濟股」則憔悴，彭博報道，富國銀行已開始其等待已久的裁員行動，從而與其他一些大行分道揚鑣，後者在新冠疫情期間抵制裁員。這家總部位於美國三藩市的銀行在降低成本壓力愈來愈大的情況下，最近幾周悄悄結束了暫緩裁員，從而準備在未來的幾個月和幾年內進一步裁減人手。

該行發言人Beth Richek在聲明中表示：「從8月初開始，我們恢復了定期的裁員活動。」彭博7月初曾報道，富國銀行高管們預計將在今年晚些時候採取更為重大的措施，最終可能會裁掉成千上萬的職位。

Richek說：「我們正處於一個為期多年努力的開端，以打造一個更強大更高效的公司。我們期望通過一系列措施來減少員工人數。」

今年，富國銀行降低成本的壓力更加嚴重，因為該公司報告了十多年來的首次季度虧損，並將股息削減了80%。富國銀行的裁員現在可能會考驗其金融業競爭對手的決心，這些同行承諾為其龐大的勞動力提供工作安全。

數據方面，美國7月二手樓銷售按月破紀錄跳升24.7%至以年率計586萬間，遠多過市場預期的541萬間，反映較低的按息為樓市帶來支持。

此外，美國8月綜合採購經理指數(PMI)由前一個月的50.3點升至54.7點，為18個月來最高，期內製造業PMI升至53.6點，服務業PMI升至54.8點，分別高於市場預期的52點和51點。指數高於50點，顯示經濟活動擴張。

值得留意的是，美國銀行引述EPFR資料顯示，美股基金於本周三止一周錄得79億美元資金外流，是近4個月來最多，該段時間亦是標指創出歷史新高之時，反映部分投資者止賺離場；期內資金流入債券基金，吸資145億美元。

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