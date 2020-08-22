全球經貿戰：三星電子否認將越南手機生產線轉至印度

外媒報道，三星電子否認關於計劃將其在越南的智能手機部分生產線轉移至印度的消息。

此前，印度傳媒報道，三星已向印度政府提交在未來5年內製造價值超過400億美元(約3,120億美元)智能手機的計劃，並引述消息指三星很可能會通過生產關聯激勵(PLI)計劃實現生產線多元化，將智能手機生產線引進印度，這將對其在越南等多個國家的現有生產力產生影響。

然而，三星電子(越南)代表稱，公司在越南北部省份北寧和太原的智能手機生產工廠仍在運作。三星(越南)仍在該集團的全球智能手機生產中發揮關鍵作用。

事實上，三星一直是越南最大的外國投資者，目前為止，在越南的總投資額達173億美元，是2008年的26倍。2008年三星在越南北寧省設立第一家手機工廠，投資6.7億美元。三星(越南)現時共有6家工廠和1個研發中心，位於北寧和太原的兩家智能手機工廠是三星在全球市場上最大的智能手機工廠，而位於胡志明市的三星綜合電子公司是東南亞最大的電子工廠。

據三星統計，集團大約有一半的智能手機和平板電腦在越南生產，並出口到包括美國、歐洲、俄羅斯和東南亞等128個國家和地區。

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