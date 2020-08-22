全球經貿戰：美歐達協議　削龍蝦等商品關稅

美國與歐盟周五(21日)達成協議，雙方同意有限度降低關稅。歐盟承諾本月起取消對美國活龍蝦和急凍龍蝦進口8至12%的關稅，為期5年，具有回溯效應，並開始準備使該措施永久生效，但有關協議仍需得到歐盟成員國政府和歐洲議會的支持。至於美國則同意把對水晶玻璃器皿、打火機、預製食品等少數歐洲商品的關稅削減50%。

美國貿易代表萊蒂澤和歐盟貿易官員Phil Hogan發布聯合聲明指出，雙方希望該份關稅削減協議可以成為簽署更多協議的開始，從而開創更自由、公平和互惠的大西洋兩岸貿易關係。而此次協議標誌着20多年雙方首次就降低關稅進行談判。

根據歐盟委員會數據，該協議總價值約為2億美元。歐盟委員會表示，2019年美國向歐盟出口了4,200萬歐元龍蝦，而將被美國降低關稅的歐盟產品出口額總計達1.26億歐元。

分析指出，協議有助紓緩美國緬因州大約10,000名捕魚業者和後勤人員面臨的壓力，當地龍蝦年產值達5億美元，但作為美國龍蝦第二大進口國的中國對該產品徵收25%的報復性關稅，嚴重打擊美國龍蝦出口。

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