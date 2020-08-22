1周10大驚奇：「股神」不再是大好友　轉軚看淡美國經濟？

2020年轉眼間已來到8月下旬，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？「股神」巴菲特的行徑帶來啟示！

【1、別被狂升蒙蔽！華爾街狂人：經濟是否復甦睇呢類股...】

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)本周警告，美國股市與經濟嚴重脫節，投資者不要被股市新高蒙騙。

他認為，雖然美國代表之一標指創新高，但目前仍有數百萬美國人失去工作、食物短缺、無家可歸，許多中小企業面臨生存危機，標指不再反映整個經濟。

他指出，如果經濟呈現V形反彈，道指將創新高，而不是以科技股為主的納斯達克指數，銀行業的疲弱遠較蘋果公司(Apple Inc.)市值達到2萬億美元，或房屋建築商股價上升更為重要，因這與信貸風險有關，而信貸確實會傷害股市，這是他為何對經濟不樂觀的原因之一。因此，他稱，當「百業之母」銀行股出現V形復甦，經濟才會是V形反彈。

【2、別被狂升蒙蔽！「股神」巴菲特看淡美國經濟前景？】

事實上，疫情重挫美國，「股神」巴菲特增持金礦股而狂沽銀行股的舉動惹市場熱議，有專家質疑此舉是否巴菲特「看淡」美國經濟的信號，猶如上述克拉默之說。

報道指出，巴菲特長期批評將黃金作為投資毫無用處，並曾寫道「任何來自火星上的人，看到地球上的我們是如何對待這閃閃發光的東西(黃金)，想必會大感疑惑。」

不過，根據上周五(14日)披露的文件顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡近期在沽出富國銀行及摩根大通股票的同時，斥資5.63億美元(約43.9億港元)買入巴里克黃金(Barrick Gold)近2,100萬股。

有專家認為，這是巴菲特對市場觀點轉變的信號，例如知名財經博客Zero Hedge指出，巴菲特重整倉位「似乎暗示他正悄悄看淡美國」，因他是著名「反對黃金」的投資者，現時竟放棄俗稱「百業之母」的銀行股而選擇金礦商。

美國知名財經評論家Max Keiser也表示，巴菲特拋棄銀行股、買入巴里克黃金是一項巨大變化，代表巴菲特也明白到全球央行已完全失控，不斷印銀紙損害自家貨幣；被視為「華爾街預言家」的歐洲太平洋資本行政總裁Peter Schiff也表示，巴菲特顯然對美國經濟及美元沒有像先前所述的那麼樂觀。

不過，Sitka Pacific Capital Management投資顧問Mike Shedlock則認為，巴菲特增持金礦股的原因很簡單，就是疫情期間金融股陷困，而巴里克黃金能獲利，不代表經濟正出現巨大崩潰，也不代表他對黃金的基本看法出現改變。

【3、別被狂升蒙蔽！《黑天鵝》專家憂進入泡沫破滅周期】

除了上述兩人外，與《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb有關連的對沖基金Universa投資公司創辦人、以對全球經濟悲觀預測聞名的Mark Spitznagel本周向投資者解釋，為何目前應對股市抱謹慎態度。

他說：「我們處於繁榮接着泡沫爆破的周期，是史詩式巨大繁榮與破滅的周期。」其對沖基金Universa以應對「黑天鵝」事件為主，疫情讓其回報表現突飛猛進。

雖然Spitznagel似乎還未準備喊出「大屠殺」即將來臨，但認為目前環境充滿「地雷」，是等着那些過度自滿的投資者，尤其是廣泛市場價值被高估，驚人的升勢與經濟狀況不平衡。他說：「股市高估的直接結果就是崩潰，我認為現在應該很多人會贊成市場已相當被高估。或許股市還會再升，持續被高估，這只會增加尾部風險。」

「尾部風險」是指發生機會非常小，但一旦發生，將造成極嚴重損失的事件。

值得留意的是，《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb正是Universa的顧問，後者今年以來回報已超過41倍，在3月大冧市期間更狂飆36倍。

【4、別被狂升蒙蔽！逾90歲「格老」也看淡美國】

值得留意的是，被批評上世紀末期隻手遮天搞到全球2008年要面對百年一遇金融海嘯的美國聯儲局前主席格林斯潘本周響警，美國應對新冠肺炎疫情失敗，可能破壞其經濟復甦，並使美國在爭奪全球霸權的長期鬥爭中處於競爭的劣勢。

格林斯潘於Advisors Capital Management撰寫的文章中表示，美國有時看起來已迷失方向，疫情危機對美國在全球的主導地位構成了真正的威脅。反觀中國在擴展經濟方面持續取得成功，包括率先在疫情中復甦過來。

他說，美國未能有效應對新冠肺炎危機爆發，只會削弱其競爭地位。疫情在美國的死灰復燃可能阻礙經濟復原。

美國在創造未來所有行業中都處於領先地位，例如人工智能、機械人技術、無人駕駛汽車及金融業。儘管美國存在民粹主義問題，但其擁有相對穩定的政治制度。

他認為，美國需要找到解決阻礙增長的問題的政治意願，包括政府在福利項目上的支出失控，並檢討相關的法規。

【5、別被狂升蒙蔽！羅傑斯估明年要面對一生最悲冧市】

另一位殿堂級大師、「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近日也警告，目前的美股「盛宴」是受美國聯儲局巨額放水支持，但終有夢醒時，預計未來幾年美股將經歷最糟糕的熊市。再者，美國已成為史上全球債務最高的國家，美國的年輕人必要為此「埋單」。

他表示，人們正經歷的一切已是最糟糕了，各地企業倒閉潮頻現，「當這一切都過去，且真的出現泡沫的話，我們將面臨前所未有的挑戰。熊市和債台高築是棘手難題。如今，全球債務已達歷史新高。下次熊市怎可能不是最糟糕的？」

不過，他不擔心「超級熊市」就在這星期發生，而是明年及以後。他指出，當資產價格在經歷長期上升後，再有目前的巨額放水湧入市場，就容易產生泡沫，「實體經濟仍不夠強勁，資金並未進入工廠、存貨，它們能去哪裏？加上今年是美國總統大選年，之後就呵呵...每次泡沫都是慘淡收場，今次恐怕不會例外」。

再者，羅傑斯指出，美國已成為史上全球債務最高的國家，僅在過去幾個月就又增加了數萬億美元，「對於20、30歲的年輕人來說，未來點算？歷史告訴我們，年輕一代將面臨極困難的局面」。

面對困局，他已持有黃金，上星期再度買入，「我預期在疫情結束前，黃金和白銀仍有很大的上升空間」。

【6、別被狂升蒙蔽！美企「內幕人士」狂沽股】

除了殿堂級言論及分析外，也有實際行動！根據TrimTabs投資研究公司的資料顯示，5月至今所謂的「企業內幕人士」(insider)共賣出價值超過500億美元(約3,900億港元)的股票，估計8月賣股規模可能是過去4個月以來第3次超過150億美元(約1,170億港元)。按統計，「企業內幕人士」賣股的步伐是2006年以來最快。

由於「企業內幕人士」對公司的實際營運較外界更清楚，故他們選擇沽股是警號之一。更值得留意的是，其他投資者仍湧入股市，由媒體編制的「恐懼貪婪指數」正處於「貪婪」一方。事實上，即使疫情肆虐及企業頻傳破產，美股依然以前所未見的速度從谷底反彈。

對於「企業內幕人士」賣股的原因究竟是擔心市場泡沫，抑或是為了募集資金，「門外漢」不得而知。DataTrek共同創辦人Nicholas Colas說，或許他們只是想搞清楚個人的資產負債表，也可能擔心公司會在景氣不理想的時候削減支出，導致自己工作不保而決定先套現。

【7、別被狂升蒙蔽！去年全球已起了根本轉變】

其實，全球供應鏈正發生變化絕非疫情後才有，早在去年，全球已出現根本性轉變，大家且別再期望一切會回到2019年！國際通商法律事務所(Baker McKenzie)與諮詢商Silk Road Associates本周發表的研究報告顯示，受中美貿易戰、企業治理需要的改變，以及人工智能(AI)崛起，使中國出口佔全世界的比重去年出現下滑，且不少「中國製造」佔支配性的產品也是如此。

最新研究報告顯示，去年中國出口的1,200項產品佔全球出口比重22%，較2018年下降3個百分點，消費品部分則下降4個百分點至42%。原本中國製造居支配性的產品也如此，例如傳統電腦及平板電腦的出口下滑4個百分點至45%；手機則下滑3個百分點至54%。數據反映中美貿易戰部分廠商開始將產線轉出中國等影響。

國際通商法律事務所亞太國際商業及貿易事務主管Anne Petterd表示，疫情衝擊令企業希望分散供應鏈，之前會想分散供應鏈的主要是消費品產業，現在想採取行動的業務範圍是前所未見。

不過，Silk Road Associates行政總裁Ben Simpfendorfer表示，要複製中國過去20年以來建立的供應鏈是需要很長時間。

美國銀行(BofA)本周也發表研究報告指出，外國公司想在新冠肺炎疫情期間將製造業務遷出中國，可能面臨5年內付出1萬億美元(約7.8萬億港元)的代價，但長遠而言或對企業有利。

【8、別被狂升蒙蔽！全球貿易可能是「L形」】

更甚的是，供應鏈轉變不代表貿易如常！本周有報道引述總部位於瑞士日內瓦的世界貿易組織(WTO)表示，全球貿易開始緩慢回升，此前6月份跌至紀錄最低位，但前景依然過於晦暗不明，而難以斷定是將實現急劇反彈，還是復甦的低迷勢頭將持續數月。

世貿組織周三(19日)在報告中說：「認為2021年貿易將強勁V形反彈的預計可能證明是過於樂觀的，由於不確定性仍然高企，就經濟貿易政策以及醫療危機的演變方式而言，L形復甦才是真實的前景。」

世貿組織的商品貿易晴雨表6月份跌至84.5，而5月和2月分別為87.6和95.5。讀數在100表示下一季度的增長符合中期趨勢，而高於或低於100則表明增長高於或低於近期趨勢。

事實上，被視為「貿易溫度計」的全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基集團(Moller-Maersk)周三公布第2季盈利勝預期，並預計貨運需求將在第3季回升，惟全年需求前景仍不樂觀，恐需等到2021年才能恢復至疫情爆發前水平。

【9、別被狂升蒙蔽！「數碼黃金」值博？】

既然世界局勢危險，避險資產可以選哪些呢？被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣「一哥」比特幣近期重新受到關注，雖然當前黃金市值遠高於比特幣，惟本周有分析大膽預言，10年內比特幣的市值將超越黃金！

一直是比特幣大好友、區塊鏈風險投資基金Morgan Creek Digital聯合創辦人Anthony Pompliano近日預測：「到了2029年12月31日，比特幣市值將超過黃金市值。」

他的預測惹起著名黃金好友、有「華爾街預言家」之稱的歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)行政總裁Peter Schiff反駁，「到了2029年，如果比特幣市值仍超越棒球帽市值，您將很幸運」。Pompliano看到後回覆稱，已盡量保守了，「我認為約10年是相當保守」。

截至8月18日，比特幣市值約2,270億美元，而黃金市值約9萬億美元，意味黃金市值是比特幣的40倍左右。比特幣要想超越黃金只有兩個可能：一是大家一齊升，而比特幣速度更快；二是比特幣繼續升值，而黃金貶值。

【10、別被狂升蒙蔽！繼承市值2581萬元Apple股票點做好？】

最後想分享的是「天降橫財有煩惱」！本有報道指出，蘋果公司股價升完再升，市值近日首次突破2萬億美元，成為全球最有價值的上市公司。不過，有美國網友透露，他的祖父日前過世，留給他7,000股蘋果公司股票，但他不知道應如何處理，故詢問大家是否繼續持有，抑或沽出部分分散投資、甚至全部沽清？

報道指出，該名網友周二(18日)在美國知名網站Reddit發文，表示祖父因癌症去世，感到很難過，但其2003年買入的蘋果公司股票全都留給他，共有7,000股。若將蘋果公司股價以周四(20日)473.1美元價格來算，這7,000股價值高達331萬美元(約2,581萬港元)。

就此，金融諮詢公司American Private Wealth總裁Kashif Ahmed表示，該名用戶犯了大錯，就是讓人們知道自己有意外之財，「如果你突然變得富有，你將會突然出現48個堂兄弟姊妹」。他接着說，若他是當事人，會立即把蘋果公司股票全部賣掉，然後改買大盤或專注科技股的交易所買賣基金(ETF)。這能多完化分散風險，也能繼續投資蘋果公司。

若是你又會怎樣做？

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