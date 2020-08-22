帝御．金灣A組可售8伙沽清　1組客近1300萬元購兩伙

新盤銷售成績報捷。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．金灣周六(22日)進行第3輪銷售，推出合共168伙，A組買家已完成揀樓程序，截至約上午10時15分已獲揀選8伙，該組所有可供發售單位經已沽清。

他透露，其中一組買家以1,281.31萬港元大手購入兩伙，包括第3座18樓單位01，實用面積547方呎，兩房一套房連儲物室間隔，成交價763.09萬元，呎價13,950元，售價及呎價均創項目同類戶型新高。而另一單位為第5座12樓單位02，實用面積347方呎，一房連衣帽間間隔，成交價518.22萬元，呎價14,934元。

另亦有買家以374.77萬元購入第5座19樓單位10，實用面積215方呎，開放式間隔，成交價創此類戶型之新高。

他補充，A 組揀樓完結時，仍有多組客人向隅，反映需求相當熾熱，買家對項目信心十足，故對於上午11時開始的B組銷情亦充滿信心。

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