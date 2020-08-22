致富智庫：開展「黃金十年」！30歲後你應該要做呢11件事...

對於很多人來說，踏入30歲代表人生到了轉捩點！子曰「三十而立」，傳統上，邁入30歲的男士，應該能夠真正獨立；而女性則進入「熟女」階段，心理及生理上要轉趨成熟；但姑勿論男或女，踏入30歲後，切勿覺得自己年老，因為「人生三十」正是實踐夢想的「黃金十年」，想擁有更理想的人生？你仍有時間作出改變！以下這11項，正是你/妳應該要做的事。

【1、對自己微笑】

真正的成長，是能夠看透世事，面對順逆境都能一笑置之，日子會過得更快樂。有研究顯示，活得愈快樂的人愈長壽，在生活中為自己創造多些「小確幸」，為人生加添色彩。

【2、欣賞家人及朋友】

人們在10多20歲時，都認為上學、識朋友、談戀愛等是世上最重要的事，往往會忽略永遠在你身旁的父母。30歲過後，身邊友人相繼成家立室，開始深切感受到「家」的重要性，加上父母日漸年老，子女應多抽時間陪伴他們，一盡養育之恩。

【3、記錄人生】

記錄不一定是寫日記，可以是照片或影片等等，作為你的人生見證。

【4、保持健康體重】

新陳代謝是隨着年齡漸長而減慢，若以中醫角度來看，人的新陳代謝到了25歲以後就走下坡，為保持健康體魄，避免身材走樣，緊記要食得健康，並要做適量運動。

【5、儲蓄及投資】

儲蓄習慣應該由小建立，長大後「膊頭」漸重，再不能像年輕般任性及任意揮霍。良好的理財習慣和女士保持身材一樣，是終生事業。勿因年少時過度消費，影響你的退休生活。

【6、把握機會實踐夢想】

創業、買樓、搵錢甚至考取更高的學歷，可能是你由小至20多歲的夢想；現在的你「3字頭」了，工作數年擁有人生歷練，有了一定的儲蓄，是時候實踐夢想了！否則到了「4字頭」，很多事情也不能冒險了。

【7、從錯誤中學習】

每個人在成長路上都會犯過不少錯誤，但我們能從中獲得寶貴經驗。犯錯並不可怕，須明白每次犯錯的原因，因每次錯誤均會成就更好的你。每當遇到挫折，勿忘「失敗乃成功之母」。

【8、建立閱讀習慣】

多年來居於全球首富的微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)曾表示，1年會看50本書，閱讀是這名超級領袖成功的重要因素。他說，閱讀可以是小說或非小說(不包括Facebook及微博)，每日只需30分鐘，可助你成功。

【9、學會冥想】

無論你是富或貧，生活皆難免遇上壓力，而處理這些壓力的最好辦法，就是要懂得冷靜。有研究顯示，冥想可以減壓、提高記憶力及注意力。嘗試找一個寧靜的地方開始吧！

【10、把握機會】

錯失機會猶如失戀，失去才懂得珍惜。不想後悔一生，切勿輕易讓機會流走。或許你會問，機會在哪裏？它就是「新奇的事」，若有日遇見有人向你介紹一些自己不懂的概念時，嘗試不要一口拒絕，不妨先了解一下。

【11、肯定自我價值】

你是誰？你的價值又是甚麼？謹記每個人都有不同的優點與缺點，切勿妄自菲薄，亦不要閉門造車，可透過參與不同的活動，藉着發揮潛能而塑造自我價值。再進一步，你可以利用自身的長處貢獻社會，這更能凸顯人生的價值。

別忘了，「三十而立」，趁30多歲過得有意義，才能做到「四十不惑」。

【4大貼士助你成功步入40歲關口！】

論到「四十不惑」，要在40歲前開展第二人生，就要於20至30多歲時做好準備，尤其香港生活成本高昂，踏入中年前，應制訂合適的理財部署，以輕鬆建立財富。以下有4個貼士，助你步入40歲關口前，做好財務規劃：

●預早準備退休儲蓄

現今的香港年輕人，不少是大學畢業後才進入職場，普遍已20多歲，但原來已「時日無多」！有研究顯示，一踏入職場的年輕人在財務上是沒有「蜜月期」，一開始就應該要為退休儲蓄而準備，這亦是最佳時機。有專家建議，如果你20幾歲就開始思考退休儲蓄，在30幾歲時就可以把儲蓄「極大化」，從而達到更早退休的效果。

故此，年輕人初出茅廬時，除了「強迫金」，亦要開始留意其他投資工具，如月供股票、做定期存款等，要及早投資以獲取薪金以外的「被動收入」。

●及早償還未付債務

作為現代男女，「3字頭」未婚乃常事！現時20至30多歲的你，或許暫時毋須為供樓、養小朋友的使費煩惱。不過，面對未來可能組織家庭的挑戰，專家認為，應在債務上未雨綢繆。

專家建議，在未有家庭負擔前，應好好利用花紅、雙糧、退稅款項等額外資金，償還未繳付的高息卡數及學生貸款等，盡量令自己「無債一身輕」。假如你出現逾期還款、破產等不良紀錄，當你日後需要借貸時，很大機會影響申請成功機會及借貸利率。

必須注意的是，債務繁多代表你不能盡早投資，這絕對影響退休計劃。

●精簡個人財務管理

除了主動投資及減少債務，亦要有效地做好財務管理，因為你總需要面對帳單問題，無謂令自己因逾期付款而招損失，例如可設立定期繳費指示、制訂自動轉帳亦是方法之一。隨着年紀增長，預示家庭及工作上的責任重擔增加，「望住盤數」的時間勢將減少，有財務策劃師直言：「你(在30多歲時)不會有時間處理眾多的(財富)問題，所以任何事愈簡單愈好。」

除設自動轉帳外，外國早就興起標榜收費便宜的機械人理財顧問(robo-advisor)，而香港亦有公司提供這種自動化、不經人手的資產管理服務。該程式會根據你回答的問題，評估風險承受程度，以提供不同資產類別的投資組合建議，不妨多了解一下。

●了解父母財政狀況

雖然「養兒防老」在這世代或不合時宜，但仍有上一輩把生兒育女當作「投資」，假設你將來要供養父母，就應趁20至30多歲前有所準備。資產管理公司提醒，如果想在67歲之前準備好退休金，必須儲到工作最後1年的年收入10倍的錢，才夠養老，亦即意外除了為自己部署，你亦要了解父母所儲有的退休金是否足夠。

另外，子女亦可為父母購入「長期護理保障」，保障受保人不幸喪失進行日常活動的能力時，每月仍可收到固定賠償，以減輕經濟負擔，作終身保障。同時，亦可考慮為父母進行一次全面評估，務求自己能在30歲前，做好退休金及護理的決策。

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