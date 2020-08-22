中美科技戰：傳TikTok最快下周一入稟挑戰特朗普行政命令

美國總統特朗普以國家安全為由，封殺中國抖音海外版TikTok。他於8月6日簽署行政命令，禁止美國國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動交易。外電引述消息報道，TikTok最快下周一(24日)就有關行政命令提出訴訟。

據報道，TikTok計劃辯稱該行政命令不符合行政程序，並不同意白宮將公司列為國家安全威脅。但TikTok對特朗普的訴訟並不包括停止字節跳動出售該款熱門APP，即特朗普政府於8月14日頒布行政命令，要求TikTok根據美國外商投資審查委員會FIUS)的裁決，在90天內撤出美國業務。

TikTok美國總經理帕帕斯(Vanessa Pappas)表示，公司強烈不認同CFIUS的結論，對結果感到失望，並指「迄今為止仍然沒有向我們展示任何支持這些說法的證據。」Pappas又稱，無論特朗普政府封殺公司業務的威脅後續如何，公司都將繼續在美國營運熱門音樂視頻應用。

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