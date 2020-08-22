中美科技戰：傳TikTok最快下周一入稟挑戰特朗普行政命令
2020年08月22日 12:30
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美國總統特朗普以國家安全為由，封殺中國抖音海外版TikTok。他於8月6日簽署行政命令，禁止美國國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動交易。外電引述消息報道，TikTok最快下周一(24日)就有關行政命令提出訴訟。
據報道，TikTok計劃辯稱該行政命令不符合行政程序，並不同意白宮將公司列為國家安全威脅。但TikTok對特朗普的訴訟並不包括停止字節跳動出售該款熱門APP，即特朗普政府於8月14日頒布行政命令，要求TikTok根據美國外商投資審查委員會FIUS)的裁決，在90天內撤出美國業務。
TikTok美國總經理帕帕斯(Vanessa Pappas)表示，公司強烈不認同CFIUS的結論，對結果感到失望，並指「迄今為止仍然沒有向我們展示任何支持這些說法的證據。」Pappas又稱，無論特朗普政府封殺公司業務的威脅後續如何，公司都將繼續在美國營運熱門音樂視頻應用。
事實上，美國政府大力打壓中國科技業，除TikTok外，也以行政命令禁止美企與中國通訊軟件WeChat以及其母公司騰訊控股(00700)交易。不過，美媒周五(21日)引述消息人士報道，美國政府私下向蘋果公司(Apple Inc.)等美國公司，保證他們仍可在中國與微信有商業往來；又指華府官員日前接觸部分美國企業後，意識到如果全面封殺微信，或對該國的技術、零售、遊戲及電訊行業等構成災難性影響。
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