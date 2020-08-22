中國經濟：人行指資管新規過渡期延長不涉及監管標準調整

中國人民銀行副行長範一飛出席論壇時表示，資管新規過渡期延長，是疫情衝擊下本着實事求是原則作出的政策安排，不涉及資管監管標準的變動和調整，金融機構是資管行業轉型升級的第一責任人，要主動完善整改計劃，盡早完成整改任務。

他稱，資管行業正在步入規範發展軌道。影子銀行風險明顯收斂，影子銀行規模較歷史最高值下降了16萬億元人民幣。

另外，他指要促進多層次資本市場建設，鼓勵資管行業增加權益性資產和另類資產配置，增強資金的長期配置。加快推進養老第三支柱建設，培育和發展長期資金，為中國直接融資體系發展提供源頭活水。

他補充，資管行業要繼續堅持回歸本源，強化風險意識，有序落實「破剛兌、去通道」等監管要求，加快新產品拓展。推進審慎監管和行為監管相結合，提高監管有效性。

他透露，當局將推進審慎監管和行為監管相結合的資管行業監管原則，提高監管有效性。資管新規明確了資管業務是持牌業務，但在實踐中仍有機構在無牌照的情況下從事資管業務。下一步要嚴格市場准入，財富管理公司從事相應業務必須要申請牌照。並以保護投資者權益為出發點，加強投資者保護，完善信息披露要求。

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