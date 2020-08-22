代理料8月二手住宅註冊量勢跌穿4千宗　銀碼愈細跌幅愈大

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，8月份首20日二手住宅錄2,366宗註冊登記，按月跌約14.9%。由於8月註冊量主要反映7月樓市市況，因此7月爆發的第三波新冠肺炎疫情令二手交投放緩的情況亦於本月註冊數據反映出來，估計8月全月二手住宅註冊宗數勢跌穿4,000宗。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，金額方面，8月首20日二手住宅註冊金額錄約197.55億港元，按月跌約12.7%。按目前走勢推算，估計全月有機會失守300億元水平。

若以不同的金額劃分，本月首20日二手住宅註冊量無論中小型抑或銀碼較大的物業均見下跌，而銀碼愈細跌幅愈大。據資料顯示，當中600萬元或以下錄985宗，按月跌約16.6%；最多登記的逾600萬至1,000萬元錄1,006宗，按月亦少約14.7%；逾1,000萬元則跌約10.7%，錄375宗。

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