末日博士魯比尼：疫苗無期恐令復甦由V彈變為U形再轉為W形

有「末日博士」之稱的紐約大學教授魯比尼(Nouriel Roubini)周五(21日)在訪問中稱，除非新冠肺炎疫苗研發成功或有足夠刺激措施，全球經濟復甦將由一些人所預測的「V形」反彈，變成「U形」，然後可能會再變為「W形」。

擔任Roubini Macro Associates行政總裁的魯比尼並強調，金融市場復甦並不意味實體經濟正在復甦，因為「普通大眾還在掙扎之中」。

魯比尼因2006年警告美國樓市快將爆煲而聲名大噪，他現指出，歐洲新一輪疫情可能意味另一波失業浪潮，但即使如此，稱歐洲保障工人的政策較美國為佳。

最近華爾街人士熱衷以英文字母來形容經濟復甦形態，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)日前進一步撰文，以「K形復甦」來描述現時美國股市牛氣沖天，與一般大眾的經濟困苦背道而馳的反常情況。

所謂「K形復甦」剛好與廣東話「畸形」差不多同音，即同一環境下：頂層的人的收入和財富因股價節節上升，不斷「斜線升高」；另一方面，底層的人則由於失業，收入「斜線下降」 而陷入困苦。

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