【零售浩劫】百年水晶品牌施華洛世奇今年收入勢暴跌1/3　家族爆內鬨

有125年歷史的奧地利水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)受疫情重創，今年收入料大降1/3至20億歐元(約187.2億港元)，管理層宣布將裁減6,000個職位。疫情亦導致控制公司同名施華洛世奇家族內部對未來發展方面出現分歧。

施華洛世奇現時由逾200名家族成員控制，他們分別聚居於瑞士和奧地利。在瑞士蘇黎世企業辦公室坐陣的新任行政總裁Robert Buchbauer，主張公司上市或尋求合作夥伴，但大刀闊斧的改革遭居於奧地利的親戚反對。

54歲、亦是施華洛世奇家族成員的Buchbauer在訪問中表示，必須的改革應該多年前推行，並認為施華洛世奇未來應集中銷售擁有獨特設計的高檔次產品，而非為所有人提供不同產品。他稱把水晶貼在價值10歐元的T裇上不會提高公司的盈利能力，但卻會損害品牌的形象。

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