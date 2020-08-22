【遊戲下架風波】蘋果公司轟Epic要求「特殊待遇」

蘋果公司(Apple Inc.)將大熱遊戲Fortnite從網上商店App Store下架的風波有新發展，該遊戲開發商Epic Games上周入稟美國法院，指控Apple違反反壟斷法後，Apple周五(21日)首次作出法律回應。

Apple批評Epic要求「特殊待遇」，威脅其App Store的整個收費機制，強調條款已清楚列明違規不會容忍，並認為Epic的指控缺乏事實、經濟和法理的支持。

App Store是Apple每年收入500億美元的服務業務最重要一環，貢獻僅次於iPhone，相關收入第2季增長15%，而服務業務亦是推動Apple市值本周首次突破2萬億美元大關的主要功臣，故Apple不會輕易讓步。

不過，Epic不乏支持者，其中，社交媒體Facebook(Fb)上周亦批評Apple在疫情下，未有放寬收取30%下載收入的規則，即俗稱「蘋果稅」，對小企業造成重大負擔。

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