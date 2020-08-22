醫療手套股熱捧　馬來西亞證交所擬出招遏散戶炒風

全球各地因應疫情實施禁足令，意外引發散戶在家炒股熱潮，其中馬來西亞的炒風尤其熾熱，投資者追捧今年升幅以倍計的醫療手套生產商股份，當地交易所正考慮遏抑炒風。

馬來西亞證交所今年本身股價亦漲70%，該所向外媒表示正密切注視情況，並稱有「多項工具」以管理過度投機和不尋常交易，包括停止交易員吸納「指定」股份。

該所強調雖然希望更多散戶參與股市，但會集中使投資者更加精明，包括提升投資者教育，並就受散戶歡迎的中小型股份發表研究報告。

馬國醫療手套生產商「一哥」Top Glove今年股價漲480%，業界4大企業今年市值合共進帳385億馬元(約717.6億港元)。據外電統計顯示，馬來西亞股市主要指數的成分股，今年交投量已超過去年全年兩成，達1,438億馬元(約2,691億港元)，而里昂亞洲估計，非專業投資佔馬國股市交投量45%。

基金公司安本標準的馬來西亞主管Gerald Ambrose表示，當地散戶瘋狂炒賣的情況，類似上世紀90年代亞洲金融風暴爆發前的超級升浪。

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