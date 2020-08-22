【淡友投降】美股沽空比率降至1.8% 有統計以來最低

美股牛氣沖天，標指及納指周五(21日)齊破頂，據高盛統計顯示，美股淡友早已「投降」，在8月初，沽空倉只佔美股市值1.8%，創2004年開始統計以來新低。

美股自3月底見底反彈，迄今市值進帳13萬億美元，標指過去5個月累漲52%，該指數過去21個交易日，跌幅未曾超越1%，為1月以來最長紀錄。

PRSPCTV Capital組合經理Lawrence Creatura指出，投資者平掉淡倉是帶動美股升市原因之一，但相信有關推動力將愈來愈少，因為數字上來說，淡倉數目已不多。

TD Ameritrade高級市場策略員Shawn Cruz表示，似乎所有基金經理過去一季由睇淡、預期出現股災，已轉為樂觀。

有分析認為，淡友敗走原因是之一是散戶投資者一窩蜂追捧一些沒有盈利能力的沽空熱門股份，如電動車生產商Nikola及疫苗開發商Moderna，不斷推高股價。事實上，高盛列出一籃子被沽空最多的股份，自3月以來累漲近1倍，較標指升幅多近倍。

此外，愈來愈多基金經理無視企業盈利倒退，反而憧憬當局的財政和貨幣刺激措施，帶動標指預測市盈率升至26倍，創科網熱潮以來新高。

然而，世事難料，回溯1998及1999年大升市期間，炒家主力的對沖基金在絕大部分時間都在沽空標指期貨，惟當它們2000年被擠走後，冧市隨即來臨。

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