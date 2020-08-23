郭家耀：高鑫零售後市值得看好
2020年08月23日 08:00
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高鑫零售(06808)日前公布中期業績，盈利增長約16.8%至約20.6億元人民幣(下同)，期內收入增長5.1%至531.7億元，其中銷售貨品所得收入增長6%至514.9億元，租金收入則下跌18.8%至16.8億元，主要受新冠肺炎疫情影響，部分租戶於疫情期間暫停營運，因此租金獲得豁免。銷售貨品的收入主要源自線下實體賣場及線上銷售渠道，食品、雜貨、紡織品及一般商品為主的商品。租戶的租金收入源自向營運商出租綜合性線下實體賣場的商店街空間。
期內同店銷售增長為5.7%，經營溢利增長11%至約33.5億元，集團期內經營溢利率為6.3%，按年增長0.3個百分點，主因去年開始的雙品牌整合提升門店生產力，並改善門店績效。截至6月底，集團在內地共有481家大賣場及3家中型超市，總建築面積約為1,297萬平方米，其中約69.9%為租賃門店，29.8%為自有物業門店及0.3%為承包店舖。門店中約7.6%位於一線城市，16.1%位於二線城市，46.5%位於三線城市，21.7%位於四線城市，8.1%位於五線城市。集團透過簽訂租約或收購地皮方式，物色並取得43個地點開設大賣場，其中37家在建。
顧客對購物便利性的訴求愈來愈高，未來開店小型化和社區化是必然的發展方向，故將集中開設中型及小型超市。集團預計今年開設約10家大賣場，2至3家中型超市，以及30家小型超市，聚焦生鮮品類和快速消費品品類，減少家電、服飾等品類，而未來中型超市及小型超市將成為主要開店方向。今年疫情令生鮮食品電商錄得顯著增長，同時開啟全民網購風潮，店日均單量保持穩步攀升，B2C業績佔比亦在穩步提升。第一季線上店日均單量逾750單，第二季的店日均單量逾950單。目前集團B2C用戶數達到近5,000萬，活躍用戶數近1,300萬。
高鑫近日迅速轉型，不再依賴大賣場模式，更多以中小型超市服務社區，並加快線上線下融合，符合目前消費潮流，業務前景樂觀，後市值得看好。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)
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