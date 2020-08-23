郭家耀：高鑫零售後市值得看好

期內同店銷售增長為5.7%，經營溢利增長11%至約33.5億元，集團期內經營溢利率為6.3%，按年增長0.3個百分點，主因去年開始的雙品牌整合提升門店生產力，並改善門店績效。截至6月底，集團在內地共有481家大賣場及3家中型超市，總建築面積約為1,297萬平方米，其中約69.9%為租賃門店，29.8%為自有物業門店及0.3%為承包店舖。門店中約7.6%位於一線城市，16.1%位於二線城市，46.5%位於三線城市，21.7%位於四線城市，8.1%位於五線城市。集團透過簽訂租約或收購地皮方式，物色並取得43個地點開設大賣場，其中37家在建。

顧客對購物便利性的訴求愈來愈高，未來開店小型化和社區化是必然的發展方向，故將集中開設中型及小型超市。集團預計今年開設約10家大賣場，2至3家中型超市，以及30家小型超市，聚焦生鮮品類和快速消費品品類，減少家電、服飾等品類，而未來中型超市及小型超市將成為主要開店方向。今年疫情令生鮮食品電商錄得顯著增長，同時開啟全民網購風潮，店日均單量保持穩步攀升，B2C業績佔比亦在穩步提升。第一季線上店日均單量逾750單，第二季的店日均單量逾950單。目前集團B2C用戶數達到近5,000萬，活躍用戶數近1,300萬。

高鑫近日迅速轉型，不再依賴大賣場模式，更多以中小型超市服務社區，並加快線上線下融合，符合目前消費潮流，業務前景樂觀，後市值得看好。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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