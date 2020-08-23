陳政深：三一國際績佳具催化劑

參考公司首季業績，其時純利按年下跌了7%，上半年錄得增長，反映公司已走出新冠肺炎疫情陰霾，次季企業的採購行動再趨活躍，各項產品的銷售收入及市佔率也有所提升，主要產品包括礦車、綜採、大港機、小港機的收入都有顯著升幅，其中礦車收入上升178.9%，主要得益於新推出的寬體礦車期內銷售收入按年增長超過300%。

管理層在業績公告中預期，隨着疫情的影響在國內逐步減退，下半年的增長趨勢會比上半年更佳，或可為股價增添動力。股價走勢上，三一國際自7月中開始，於3.75至4.25港元之間的區間上落，主要平均線亦見聚合，技術而言屬待破形態，既然業績不俗，亦有憧憬空間，向上突破機會不小，前高位5港元可作為中線首站目標，止蝕參考則可訂於3.4港元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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