陳政深：三一國際績佳具催化劑
2020年08月23日 08:15
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港股重上25,100點以上水平收市，25,100點大約是今年高低的中間位置，收於其中，反映港股未宜過分看淡。審視周線圖，上述水平尚算能夠守住，暫時而言亦可將之視作中線支持。踏入第三季的下旬，新股市場再度活躍，預料可利好港股的氣氛，不過騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)等重磅股仍然受累被針對的陰霾，暫時仍未宜進取，押注在其他較強的科技股或業績理想的股份，或有較高勝算。
在宏觀經濟受制，以及中國對外關係欠佳的情況下，中國今年餘下時間之經濟動力很大機會要靠內需拉動，亦即所謂的「內循環」，除了消費之外，基建、投資在經濟當中的角色亦極為重要，傳統產業股因而對資金有一定吸引力。三一國際(00631)主要從事機械製造，其產品分為兩大類，分別為堀進機械及聯合採煤機組。公司上半年的業績不俗，營業額上升25%，至38億元人民幣，純利6.4億元人民幣，按年增長16%。當中佔業務逾6成的礦山裝備營業額升31%，物流裝備則上升17%。
參考公司首季業績，其時純利按年下跌了7%，上半年錄得增長，反映公司已走出新冠肺炎疫情陰霾，次季企業的採購行動再趨活躍，各項產品的銷售收入及市佔率也有所提升，主要產品包括礦車、綜採、大港機、小港機的收入都有顯著升幅，其中礦車收入上升178.9%，主要得益於新推出的寬體礦車期內銷售收入按年增長超過300%。
管理層在業績公告中預期，隨着疫情的影響在國內逐步減退，下半年的增長趨勢會比上半年更佳，或可為股價增添動力。股價走勢上，三一國際自7月中開始，於3.75至4.25港元之間的區間上落，主要平均線亦見聚合，技術而言屬待破形態，既然業績不俗，亦有憧憬空間，向上突破機會不小，前高位5港元可作為中線首站目標，止蝕參考則可訂於3.4港元。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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