陳鳳珠：恒指尚未擺脫上落市格局

港股於250天線25,800點有阻力，並反覆回落至25,000點水平以下。鑑於香港仍處於業績期，預期資金流入個別板塊，大市上升動力或欠奉。雖然中美延遲就貿易協議評估的會議，但內地繼續實施首階段協議，因此未對大市構成太大負面影響。另外，內地於6月減持美國國債93億美元，而美國持續制裁內地的科技企業發展，料中美關係仍會困擾市場情緒。

近日中國人民銀行持續於公開市場展開逆回購操作，以維持銀行體系的資金流動性充裕，但今次的行動主要對沖稅期高峰等因素，料內地將繼續實施穩健的貨幣政策。日前國務院表示要落實為市場主體減負等金融支持政策，除保持流動性合理充裕，不搞大水漫灌外，亦要提高金融支持政策的便利度。由此可見，未來貨幣政策將會更精準，確保新增融資重點流向實體經濟，尤其小微企業。而內地將會深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行，並運用再貸款再貼現資金發放優惠利率貸款，確保小微企業全年的融資量增加及成本下降。

除此之外，人行要求銀行將貸款市場報價利率(LPR)作為今年新增浮動利率貸款合約的基準利率，且所有存量貸款需於8月底按照新基準重新定價，由於過去1年LPR出現下調，估計銀行的平均貸款收益率或下跌，料銀行的盈利能力或進一步削弱。不過，貸款利率下行為趨勢，以支持經濟發展。

而內地繼續推進金融改革，深圳創業板註冊制首批18家企業將於周一(24日)上市，主要集中在專用設備製造、醫藥製造、汽車製造等行業，而總募集資金達到200億元人民幣。另外，從受理申請到首批新股上市只有71天，且繼上海科創板註冊制試點後，正式擴展至深圳創業板，反映內地滬深資本市場註冊制改革全面推進。註冊制強調對證券發行申請人資訊公開的監督，監管部門負責審查發行申請人提供的資料有否履行資訊披露義務，而新股發行的規模、時間及價格由市場決定，料註冊制可促進直接融資市場的發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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