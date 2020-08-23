曜熊理財：香港基金玩完？

中美關係正在朝着錯誤的方向發展，香港成為最大受害者，美國總統特朗普直言要把對香港的所有特別優惠條件取消，美國將香港等同中國，再無特別地位，對美國來說，不再有香港製造的產品。

香港本身已問題多多，在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經濟遭受重挫的情況下，加上疫情反覆，香港政府處理能力遠低於中國其他省份，只比美國好，令到香港經濟受嚴重打擊，復甦無期。

未來一年，中美關係不會轉好，在特朗普競選期間，只會變本加厲遏制中國發展，也許有人認為等待今年11月美國大選結果，若民主黨上台，情形可能會變好。不過美國民主黨對中國一向都敵視，其實最好的結果是中美關係維持現狀。

全球經濟重啟，但是經濟和疫情均未見明顯好轉，深陷困境的零售業想要翻身並不是一件容易的事。很多破產的企業在疫情發生前由於經營不善，已經面臨資金鏈緊張、銷售額大幅下滑的境況。疫情只是加速了破產進程，成為壓死駱駝的最後一根稻草。

展望後市，中國同香港均面臨各種紛擾，市場波動加大，投資前景並不明朗，特別是高科技公司將是打壓對象，香港基金未來將跑輸其他亞洲基金，至於未來會不會只有中國基金，而取消香港基金，這則需要等待市場情況來決定。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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