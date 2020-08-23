鄺紫珊：新興亞洲國家具中長線投資亮點

美元弱勢，可有利新興市場的表現，預期新興市場政府持續推出振興經濟方案積極救市，可望資金繼續流入。由於新興市場範圍涉及的地區廣泛，投資者宜選擇合適的投資標的，並以定期定額的方式投入，以減低全球金融市場的波動風險。

自年初以來，表現最強的新興市場以中國表現最好。滬綜指升幅超過一成，穩居新興市場首位，至於其他新興市場，如印度跌幅在一成之內，而巴西及俄羅斯跌幅則超過一成。

除國內A股，南韓及台灣市場今年以來的升幅也逾6%，在全球主要指數中表現都是名列前茅，可見大中華區及新興亞洲的地區今年以來都有不錯的表現，故帶動新興亞洲基金都有亮麗的成績。

不過，投資者需注意的是個別新興國家的表現差異較大，其中政治及經濟的情況都對市場走勢有很大的影響。以「金磚四國」這個新興市場組合為例，2000年初，曾是投資者必選的組合，成為一時寵兒，組合包含中國、俄羅斯、印度及巴西。但回顧過往十年的表現，除了部分地方有良好的基本面且有較明顯的增長，好像巴西及俄羅斯等部分新興市場就是因為過於依賴原材料或國際資金，導致經濟增長動力與預期出現很大落差。

事實上，投資者在投資新興市場時，首先考慮是具良好總體經濟面支持的地區，及具有增長動力。但在過去十年間，卻有一些新興大國其經濟增長是不如預期，如拉丁美洲地區及部分東歐國家等。建議投資者可從人口結構、經濟體大小及經濟增長率等多角度去篩選適合投資的新興國家。

新興亞洲國家擁有中長線的投資亮點，好像印尼、越南及印度等國家都具備成長性，可從中挖掘具有前景的企業；雖然新興市場具有基本面優勢，但市場的波動度也較高，建議以定期定額投入。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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