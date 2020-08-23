陳樂怡：短線部署具分拆概念內房股
2020年08月23日 09:15
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美匯指數反彈，觸發亞洲股市大幅回落。而聯儲局看淡經濟前景，但行動上未有擴大救市，令到市場失望。展望後市，投資者宜關注美匯走勢會否轉強，弱美元對環球股市的支持作用或會告一段落。另一方面，中美關係緊張，為市場帶來波動。然而，恒指估值不高，未來12個月預測市盈率僅約11倍，加上中資股前景偏穩，料港股於低位有支持，走勢續反覆，支持位於100天線(24,465點)。臨近月底，眾多中資股，特別是金融股，將會公布業績，短線維持炒股不炒市。
內地8月貸款市場報價利率(LPR)1年期利率為3.85%，5年期以上利率4.65%，為連續第4個月持平，符合市場預期。事實上，由於國內經濟回穩，中央全面放寬市場流動性的急切性不大，短期降準降息的機會不大，因此內房近期走勢整體偏軟。然而，行業銷售持續改善，首7個月商品房銷售額按年降2.1%，較上半年跌幅收窄3.3個百分點。房企普遍估值不高，下跌空間有限，在業績發布後走勢或可取得改善。具分拆概念的華潤置地(01109)、合景泰富(01813)近日股價表現相對較佳，可作短線部署。
受惠於資金熱捧內需板塊，加上啤酒業踏入銷售旺季，以及行業於第二季復甦，支持啤酒股近月升浪。然而，啤酒股累積升幅較大，估值偏高，加上不單止啤酒行業，整體消費企業均指出水災對銷情的負面影響，或成為股份於高位回吐的理由。不過，內地擴大內需的方向不變，啤酒消費高端化，具品牌實力的股份如百威亞太(01876)仍然值得侯調整收集。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)
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