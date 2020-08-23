陳樂怡：短線部署具分拆概念內房股

美匯指數反彈，觸發亞洲股市大幅回落。而聯儲局看淡經濟前景，但行動上未有擴大救市，令到市場失望。展望後市，投資者宜關注美匯走勢會否轉強，弱美元對環球股市的支持作用或會告一段落。另一方面，中美關係緊張，為市場帶來波動。然而，恒指估值不高，未來12個月預測市盈率僅約11倍，加上中資股前景偏穩，料港股於低位有支持，走勢續反覆，支持位於100天線(24,465點)。臨近月底，眾多中資股，特別是金融股，將會公布業績，短線維持炒股不炒市。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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