葉尚志：李寧目標看36.3元
2020年08月23日 09:30
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（Getty Images圖片）
港股又再開始出現回跌了，正如最近兩周指出，總體行情是未能擺脫調整格局的，操作上不宜過分邀進，要做好風險管理準備、提高警惕性，依然是我們現時的建議。目前，11月美國總統大選愈來愈逼近，增加了市場的不明朗不確定性，而中美股市的回整壓力正在浮現，加上港股的一些焦點股業績亦已陸續的有所公布，在短期缺乏新催化劑的情況下，要注意市場的沽壓有加劇可能。
李寧(02331)公布了上半年的業績，股東應佔溢利按年下跌14.1%至6.83億元人民幣，但若剔除去年出售紅雙喜的一次性收益，應佔溢利可以錄得有22%的按年增長。另一方面，雖然上半年促銷去庫存的壓力較大，但是在公司良好的品牌效應下，期內平均件單價仍錄得有低單位數增長。至於營運方面，李寧在期內也調整了門店數量，但整體開店面積卻增長了有10%，公司重視單店效率提升的策略、以及線上管道的配合，相信對未來業務的推進都是正面的。
綜合而言，李寧的業績表現是好於預期的，在品牌效應和營運效率的持續提升下，加上預期下半年銷售有望進一步復甦，建議可於31港元以下逐步吸納，止蝕於27港元，目標看36.3港元，中長線配置考量。
第一上海首席策略師葉尚志
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