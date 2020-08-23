葉尚志：李寧目標看36.3元

港股又再開始出現回跌了，正如最近兩周指出，總體行情是未能擺脫調整格局的，操作上不宜過分邀進，要做好風險管理準備、提高警惕性，依然是我們現時的建議。目前，11月美國總統大選愈來愈逼近，增加了市場的不明朗不確定性，而中美股市的回整壓力正在浮現，加上港股的一些焦點股業績亦已陸續的有所公布，在短期缺乏新催化劑的情況下，要注意市場的沽壓有加劇可能。

綜合而言，李寧的業績表現是好於預期的，在品牌效應和營運效率的持續提升下，加上預期下半年銷售有望進一步復甦，建議可於31港元以下逐步吸納，止蝕於27港元，目標看36.3港元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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