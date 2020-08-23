鄭勤龍：趁低吸納舜宇光學

近日因美國總統特朗普採取進一步針對華為的行動，令市場擔心華為手機銷售將受到影響，同時預期相關零件的需求也會相對地減縮，因使相關的內地手機生產股份也同時受壓。再者，公司日前公布的上半年業績遜於預期，其股價由近日高位148港元急挫了約18%至121.1元，而且俗稱牛熊分界的250天線亦曾一度失守，還幸最終能失以復得，上周五(21日)收報124.1元。

舜宇光學科技主要是從事設計、研究、開發、生產、銷售光學及其相關產品與科學儀器，作為手機設備的龍頭股，按道理應能夠受惠即將大行其道的5G手機熱潮。有鑑於此，相信目前的下跌空間不會很大，有利逐步趁低吸納作中線部署。

玄學金融家鄭勤龍

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