鄭勤龍：趁低吸納舜宇光學
2020年08月23日 09:45
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從卦象顯示，舜宇光學科技(02382)的走勢正處於《風火家人》變《火澤睽》之中，在易經中，「火」性向上，今「家人」和「睽」卦皆帶有「火」的元素，因此若將其意象應用於其股價的預測上，便可預示舜宇光學科技或可逐步趁低吸納。
近日因美國總統特朗普採取進一步針對華為的行動，令市場擔心華為手機銷售將受到影響，同時預期相關零件的需求也會相對地減縮，因使相關的內地手機生產股份也同時受壓。再者，公司日前公布的上半年業績遜於預期，其股價由近日高位148港元急挫了約18%至121.1元，而且俗稱牛熊分界的250天線亦曾一度失守，還幸最終能失以復得，上周五(21日)收報124.1元。
舜宇光學科技主要是從事設計、研究、開發、生產、銷售光學及其相關產品與科學儀器，作為手機設備的龍頭股，按道理應能夠受惠即將大行其道的5G手機熱潮。有鑑於此，相信目前的下跌空間不會很大，有利逐步趁低吸納作中線部署。
玄學金融家鄭勤龍
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