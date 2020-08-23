中國經濟：住建部等研進一步落實房產長效機制

據住房城鄉建設部官網公布，上周四(20日)住房城鄉建設部、人民銀行在北京召開重點房地產企業座談會，研究進一步落實房地產長效機制。銀保監會、證監會、外匯局、交易商協會等相關部門負責人，以及部分房地產企業負責人參加會議。

會議認為，有關部門堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，落實城市主體責任，穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產調控政策的連續性、穩定性，穩妥實施房地產長效機制，房地產市場保持了平穩健康發展。

為進一步落實房地產長效機制，會議指出，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度，人行、住房城鄉建設部會同相關部門在前期廣泛徵求意見的基礎上，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。

會議強調，市場化、規則化、透明化的融資規則，有利於房地產企業形成穩定的金融政策預期，合理安排經營活動和融資行為，增強自身抗風險能力，也有利於推動房地產行業長期穩健運行，防範化解房地產金融風險，促進房地產市場持續平穩健康發展。會議還就完善住房租賃市場金融支持政策體系，加快形成「租購併舉」住房制度等進行了研究。

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