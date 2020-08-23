果粉注意！傳Apple四款5G手機10月開售　最平賣...

內地媒體引述產業鏈消息稱，按蘋果公司(Apple Inc.)目前的進度來看，今年共準備了4款5G手機，而iPhone 12的機型中最便宜的5.4英寸版本，將會在今年10月份上市，作為今年蘋果最便宜的5G手機。

消息提到，蘋果公司今年的iPhone 12所有機型中，將會分成兩批上市，第一批是在10月底開賣，除了上述5.4英寸版本外，還有一款入門的6.1英寸版本，11月份上市的則是iPhone 12系列高端版本，分別為6.1英寸和6.7英寸。報道指，按照目前消息，iPhone 12最便宜版本售價是699美元(約5,452港元)起錶，最貴可能達到1,499美元(約11,692港元)。

財務總監Luca Maestri早前表示，去年的iPhone新產品於9月下旬開始上市，但今年預計將會延期幾周後才開始供貨。

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