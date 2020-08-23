中國經濟：內地政策「收水」　債券違約恐再破紀錄

中國經濟在疫情下率先復甦，但中國人民銀行正在退出危機馳援模式，流動性投放相對克制，融資成本急升下，預期境內資金供應收緊，內地下半年信用違約難免加速。

外媒報道，雖然受到疫情衝擊，內地今年上半年境內信用債違約規模按年僅下降約17%，因央行流動性投放下，政策也鼓勵通過展期等手段規避直接違約，企業獲得喘息時機。然而，隨着監管出手打擊套利，高成本下企業紛紛取消發行，疊加債券到期高峰來臨，分析師認為下半年債券違約將提速，今年違約規模有望再創紀錄新高。

融資環境趨緊下，7月信用債違約規模已逆轉升至4個月高位，8月違約勢將按月再走升，而再融資壓力還在攀升。彭博數據顯示，年內仍有約3.7萬億信用債到期，第四季將是未來到期規模最大的季度。截止2021年底，中國在岸信用債到期規模近10萬億元人民幣(下同)，約佔全部未償額的三成。

安德思資產管理駐香港董事總經理Brock Silvers相信，可以肯定今年在岸的違約將出現新紀錄，並且至少到明年上半年，趨勢都很難緩和。他認為，中國經濟依然疲弱，大量債務即將到期，政府既沒有火力也沒有意願來支持這一切，後續違約會進一步惡化到甚麼程度，要看中國經濟和中美關係這些因素。

方正證券分析師齊晟認為，下半年人行寬信用的政策力度不及上半年，監管對違約的容忍度也會更高一些，整體利率水平不易走低，在續貸困難、信用債需求弱的前提下，部分債券到期接續可能存在一定問題。

彭博數據顯示，2019年在岸信用債違約規模1,418.8億元，為歷史新高，今年以來總違約金額約697億元。這意味着若違約規模再刷新紀錄，年內還將出現約722億元的違約債券。

疫情影響下，小企業或者民營企業仍將面臨融資壓力，市場人士普認為房地產行業最值得關注。彭博數據顯示，到明年底境內外房地產債券到期規模逾1.1萬億元，為全部存量的逾35%，存在巨大的再融資壓力。

澳新銀行信用策略主管Owen Gallimore稱，房企2021年的再融資壓力很大，考慮到近期監管限制壓降融資類信託，地產融資收緊的程度加強，地產分化會比較嚴重，原本融資困難的地產商可能會更困難。

－－－－－