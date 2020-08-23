【深度解構】科技股狂升　預示大國角力決定性時刻到了？

綜合外國媒體分析，蘋果公司(Apple Inc)股價上周五(21日)再次飆升，單日再漲5.15%，至每股498美元(下同)，公司市值增至2.12萬億元。該公司市值剛於上周三(19日)突破2萬億元，成為全美、也是全球唯一突破2萬億元的公司。

在科技股帶動下，美股3大指數之中的標普500指數和納斯達克指數也創新高，股市在疫情失控和經濟衰退下反而「疫」流而上，令人大感詫異，帶來了甚麼啟示？

【升幅令人咋舌】

回看蘋果公司於疫情爆發下，股價在3月23日跌至247元，8月21日升至497.48元，漲幅達101%；亞馬遜3月當天跌至1,900元，上周五升至3,284元，漲幅72%；微軟3月當天跌至149元，上周五升至213元，漲幅30%；Alphabet於3月當天跌至1,219元，上周五升至1,580元，漲幅29%；Facebook於3月當天跌至156元，上周五升至267元，漲幅71%。單是蘋果公司、亞馬遜、微軟、Alphabet和臉書五大科技股，上周五收市時的市值總和已超過7萬億元；由於市值龐大，「五大科企」在3大指數中的佔比愈來愈重。

那麼，為何科技公司能「疫」流而上升？因為疫情而減少正常經濟活動，使人們對科技產品有更深度的倚賴。舉例來說，去年4月上市、華裔商人袁征創辦的視訊會議公司Zoom，今年2月疫情爆發前用戶只有1,000萬，但3、4月全美居家避疫，用戶暴增至3億，上周五股價升至289元，今年初以來漲了3.3倍。

其他如蘋果公司的應用程式(App)和服務，亞馬遜、微軟等的雲端服務，Netflix的影片串流，全是人們居家避疫的必需品。投資者看出科技公司緊貼民眾生活所需，也是未來生活不可或缺，便大舉投資。

更重要的是：美國陷入經濟和疫情困境時，只有科技能克服困難，遙距創造新可能，包括視訊、網購、物流、影音串流等，不但解決民眾生活所需，還有助化解經濟危機。

【科技決定王者】

事實上，人類生活從來離不開科技，亦奠定「誰」是「老大」，回看英國1760年代發明蒸氣機、紡織業，創造第一次工業革命，崛起成世界大國；第二次工業革命出現於19世紀末和20世紀初，美國和德國因電力和鐵路而崛起，後者更是戰爭中能獲勝的關鍵；第三次工業革命(也是資訊革命)出現於1960和1970年代，個人電腦和互聯網鞏固了美國二戰後的霸權地位。

最近數年，人們開始討論第四次工業革命，眼前出現新一波產業革命，包括人工智能、大數據運用、雲端、5G以及物聯網等，都是第三波革命電腦、互聯網等的進一步發展。

那麼，科技股大升得到甚麼啟示？目前全球領袖皆面對經濟衰退，「保就業」及創造職位成為重中之重。例如世界「一哥」美國截至8月下旬仍有2,800萬人失業，聯儲局估計，到今年底，失業率仍會高達9.3%。

【培訓派錢並重】

面對史無前例的艱難時刻，政府應如何創造新工作？或許科技股的啟示是：政府必須創造有實際需要和可持續存在的工作，而不是在疫情中無法應付或持續的產業！除了「派錢」外，提供有津貼的「職業再培訓」也十分重要，亦可謂是首要工作之一，重點不能脫離電腦編程、人工智能、再生能源和基建等人才培訓，增加新科技就業，因為這些工作才是未來所需。

【錢要用得其所】

回看2008年和2009年經濟大衰退時，美國前總統奧巴馬政府投入巨額紓困措施，聯儲局也支持紓困計劃，其後9年推行貨幣量化寬鬆政策。不過，經濟學家指出，大量放水雖能避免經濟崩潰，但無助提高美國經濟增長，因為從2008到2017年，美國每年經濟增長都不超過2%。現在政府為了疫情衝擊而紓困，已投入3萬億元，還未計新一輪、正在討論的救市計劃。因此，救市的重點應該是投資科技，特別是有助經濟增長的工業，例如5G通訊基建。

香港也應如此，緊記歷史教訓，經濟差其實是為未來強大而打下基礎的「機遇」，特別是科技領先優勢！

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