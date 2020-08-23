德國科企Wirecard傳達成協議　出售巴西英國業務

外媒報道，過去曾被譽為德國金融科技業寵兒、早前因假帳醜聞而破產的Wirecard，目前已開始將資產分割出售，據悉已達成協議將出售其巴西和英國業務。

報道引述破產管理人表示，Wirecard已簽署了出售協議，將其巴西業務賣給巴西金融科技公司PagSeguro Digital子公司，但未透露交易價格。該筆交易據悉為Wirecard在今年初因假帳醜聞倒閉後，出售的全球業務的第一筆資產。

此外，Wirecard也與Railsbank Technology達成原則性協議，同意將其英國子公司Wirecard Card Solutions售予Railsbank Technology，預計交易11月完成。Railsbank Technology拒絕對消息置評。

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