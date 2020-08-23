【外媒解構】內地掀起反食物浪費運動　對經濟有何啟示？

財經媒體彭博報道，中國國內最新掀起的反食物浪費運動，引發了對中國食物供應鏈的議論，面對洪災、疫情、蝗災，加之與主要貿易夥伴的關係日漸緊張，中國有甚麼盤算？

中國當局突然大規模的整治傾倒剩菜問題(被稱為「光盤行動」)使專家們感到困惑。作為在穀物、肉類等諸多領域都是世界第一大消費國的國家，中國受到專家們的密切關注。雖然政府官員強調糧食儲備充足，但在中國經濟仍未完全擺脫新冠疫情影響之際，一些觀察家懷疑在現在這個時點發起「光盤行動」，可能旨在降低糧食消耗。

【為可能的供應中斷做準備】

彭博上周與近12名農貿交易員，食品公司人士和行業研究員就「光盤」倡議進行了交流，其中大多數人認為，這舉措旨在減少對糧食進口的倚賴，為可能的供應中斷做準備。中國農業部沒有立即回應置評請求。

StoneX Group Inc.的高級分析師Darin Friedrichs表示，由於疫情導致對食品供應中斷的擔憂，內地政府再次強調了糧食安全和自給自足，這包括多元化糧食來源，以及努力減少國內的糧食浪費。

事實上，政治緊張局勢已威脅到某些商品的貿易活動，今年早些時候，由於對冠狀病毒的擔憂，各國政府開始減少出口，並保護本地供應，這限制了中國從其他國家獲得糧食的機會。中國高度倚賴蛋白質進口，對全球食品供應鏈中斷的擔憂在中國尤其突出。

聯合國世界糧食計劃署執行主任David Beasley在4月警告，世界在幾個月內可能面臨「多個規模堪比聖經裏描述的那種飢荒」，其列舉的理由包括新冠病毒帶來的影響，以及更頻繁的自然災害和天氣狀況不斷變化。

【疫情和蝗蟲災害未完】

災害陰影促使人們對今年中國的糧食供應感到擔憂。中國南部省份經歷了大規模的洪災和蝗災。儘管在非洲豬瘟疫情爆發後中國努力重建自己的豬肉供應，但國內豬肉價格開始上漲，食品價格整體上升。

對進口商品可能被冠狀病毒污染的擔憂進一步加劇了供應壓力，在深圳從巴西進口雞翼表面發現新型冠狀病毒後，臨近的廣州下令冷鏈公司暫停進口來自疫區的冷凍肉製品和水產品。

【提高食物自給自足能力】

誠然，內地政府一直鼓勵中國在外部風險日益加劇的情況下增強國內經濟實力。一些資深的中國觀察家認為，近周發起的反食物浪費運動，是為提高食物自給自足能力所採取的長期措施的一部分。中國農業農村部副部長韓長賦本月強調，中國人的飯碗應該主要裝中國糧。

接受彭博調查的3名不具名人士透露，「光盤」倡議表明政府已開始為理論上最嚴重的食物供應短缺情況做準備。內地官媒近周也發表了評論文章稱，「糧食安全是國家安全的重要基礎，浪費糧食雖然看上去是個人行為，但卻可能產生全局性的危害」。據統計，中國每年浪費的糧食約3,500萬噸，這個數字接近中國糧食總產量的6%。「中國糧食安全的長期態勢是『緊平衡』。儘管口糧能確保自給，但糧食生產面臨成本攀升、資源約束、剛性需求大等問題」。

【經濟發展帶動糧食需求增】

事實上，中國經濟快速發展，極大地改變了食品需求，沿海地區居民近年來對肉類、朱古力、葡萄酒、咖啡的需求大幅增加，這顯著推升了動物飼料消費，中國對美國大豆、澳洲大麥、非洲可可和咖啡豆的依賴性明顯增強。

迄今為止，沒有迹象顯示中國糧食進口下降。今年中國的農產品進口一直增長迅速，最近幾個月對美國粟米和大豆的進口增速加快。中國還把當前銷售年度的大豆進口預估提高至創紀錄的9,600萬噸，理由是動物飼料對大豆需求強勁。

雖然上半年美國對中國的農產品出口，只達到第一階段中美貿易協議全年365億美元目標採購額的20%，但總統特朗普政府仍表示，中國在努力履行協議。據美國農業部數據，美國農產品出口按年增加6.3%。

特朗普經濟顧問庫德洛上周四(20日)表示，中國正在購買大量商品，尤其是農產品。到目前為止情況很好。

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