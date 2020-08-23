地產大亨：紐約復原要十年或以上　為何到時樓價更易負擔？

新冠肺炎繼續施虐全球，在疫情重災區紐約，有地產大亨認為，當地樓價要從疫情衝擊中復原，可能需花費十年或更長時間，到時也會變得更容易負擔。

著名紐約地產發展商Peebles Corp.行政總裁Don Peebles受訪時表示，外界常常討論紐約的衰敗，特別是1970年代紐約市財政危機、911恐怖攻擊及2008金融海嘯等重大事件之後，幸好這一切悲觀預期最終皆未成真。然而，他認為，新冠肺炎帶來的衝擊遠比上述三大事件嚴重，當地地產市場正面臨不少壓力，又透露一些項目正以半價出售。

Peebles預期，紐約市最終將會復原，但會以不同的樣貌呈現，到時樓價也會變得更容易負擔，因為人們意識到可以在任何地方工作，惟這可能需要花費十年或更長的時間走出困局，總之不會快速恢復。

事實上，紐約的衰敗早在疫情之前已經開始發生。Peebles指出，在疫情之前，已有大批人離開了紐約，意味紐約未來在吸引和留住新居民與企業上將面臨更大挑戰，因為其他美國城市更有吸引力，尤其是那些稅務環境更友善之處。

他續指，未來紐約市仍能重拾往日雄風，前提是眾人需體認到必須讓紐約市變得更具競爭力，若對佛州南部等其他地區的崛起視若無睹，只會加深頹勢。

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