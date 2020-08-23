港7月舖價較去年高位冧30%　「減辣」恐難阻蝕讓潮惡化

根據美聯工商舖資料研究部資料顯示，7月份商舖註冊量達83宗(主要反映6月份市況)，按月略增12.2%，而註冊金額則約17.97億元，按月大升146.8%。不過該行同期的核心街舖售價指數，則較去年高位仍累跌30.3%。預期舖市前景仍然嚴峻，上周公布的減辣措施，未必能阻止商舖蝕讓情況惡化。

商舖售價今年以來已累積一定跌幅。美聯旺舖四核心區一線街售價指數於7月份報173.6點，按月續下跌1.9%。價下跌，吸引準買家低吸納，再加上錄得部分商場舖位成交個案，帶動註冊數字回升，部分成交金額亦較大，其中西區翰林峰商場1樓，以及美孚萬事達廣場地下N50A號及1樓N79至83號鋪，分別以4.596億及3億元成交。

若按銀碼劃分，上月份500萬或以下的商舖成交共錄36宗，較6月份微升9.1%，而介乎500萬至1,000萬元買賣錄14宗，按月減少22.2%。至於1,000萬至2,000萬元，以及2,000萬至5,000萬元商舖交投分別錄14及15宗，按月增16.7%及36.4%。5,000萬至1億元與逾億元大額註冊登記，同月則各錄2宗。若按地區劃分，四大核心購物區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，7月份錄10宗註冊登記，按月升42.9%。

美聯旺舖董事盧展豪表示，金管局宣布放寬非住宅物業的按揭上限，長遠而言對後市起仍正面作用，但本港第三波疫情持續，限聚令、禁堂食等措施令零售及飲食業界生意大減。部分業主或因資金周轉問題，需要大幅劈價蝕讓舖位。

－－－－－