【悲情樓市】核心區舖位空置率急升　中環逾20%最癲

新冠疫情對香港零售行業造成嚴重的打擊，核心區舖租跌幅顯著，空置率急升。中原工商舖統計資料顯示，中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角區，於7月份商舖空置率均達雙位數水平，當中以中環區數字高企，最新錄得約20.39%，對比今年1月約8.05%，上升12.34個百分點。

至於另一消費旺區銅鑼灣，上月空置率亦達約11.53%，翻查資料，該區自2018年起最高舖位空置率亦只有約5%水平，足見現時吉舖情況相當嚴重。至於九龍核心區，尖沙咀及旺角最新商舖空置率分別錄得16.47%及12.24%。在商舖空置率高企下，買賣價無疑會添壓，導致市場現時屢錄得減價成交，甚至蝕讓個案。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，金管局放寬按揭成數上限僅屬輕微「撤辣」，始終整體投資意欲仍然偏低，加上銀行對舖位物業估價保守，出現估價不足情況，不少業主趁利好消息盡快沽貨套現，預料短期內買賣交投量會有10至15%升幅，當中以2,000萬港元或以下舖位最為受惠，但整體價格則仍會有下調壓力。

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