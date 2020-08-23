傳法國雅高擬購洲際酒店　打造全球最大酒店集團

全球第5大連鎖酒店、法國雅高集團(Accor)傳有意收購英國洲際酒店集團(InterContinental Hotels Group)，一旦合併，公司將成為全球最大、總價值達170億美元(約1,326億港元)的酒店集團。

外媒報道，雅高集團正研究收購洲際酒店集團，據悉已獲雅高集團董事會支持。不過，雅高董事Sebastien Bazin對交易態度謹慎，迄今仍在評估，目前仍尚未向洲際酒店提出正式要約。

美銀認為，雅高與洲際酒店合併將具有一定的地域、規模和成本等優勢。數據顯示，截至今年6月，雅高旗下擁有約74.8萬間客房，洲際酒店則擁有約88.3萬間，若合併，客房數目達160萬間。

消息刺激兩家酒店股價大漲。雅高集團上周五(21日)收報24.67歐元，漲4.18%；洲際酒店則收報4,280便士，漲幅6.2%。

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