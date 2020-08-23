人民銀行：內地影子銀行規模大降16萬億人幣

內地媒體報道，中國人民銀行副行長范一飛周六(22日)表示，內地資產管理行業正步入規範發展，影子銀行風險明顯收歛，規模已較歷史最高位大降16萬億元人民幣。

他指出，對於資管行業，人行將推進審慎監管和行為監管相結合的監管原則，提高監管效益。資管新規明確資管業務是持牌業務，但推行時仍有機構無牌從事業務。

他表示，以第三方財富管理公司為例，內地現有逾5,000家財富管理公司，主管業務是代銷金融產品，但其中存在相當規模的無牌銷售保險產品、設立資金池等問題。人行下一步要嚴格市場准入，財富管理公司從事相應業務必須申請牌照，並以保護投資者權益為出發點，完善資料披露要求。

他又提到，要促進多層次資本市場建設，鼓勵資管業增加權益資產和另類資產配置，增強資金長期配置；加快推進養老第三支柱建設，培育和發展長期資金，為內地的直接融資體系發展提供源頭活水。

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