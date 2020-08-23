TikTok擬告特朗普　惟事敗恐面臨數以千億元計損失

外國媒體報道，抖音海外版TikTok母公司，字節跳動將在本周初針對特朗普政府的行政命令提出起訴，市場估計若字節跳動事敗，將面臨數以千億元人民幣計的損失。

特朗普政府先後發布兩條行政命令，其中包括要求字節跳動必須在90天之內出售或剝離該公司在美國的TikTok業務。自此，市場傳言字節跳動正與多家公司展開談判，其中包括微軟、Twitter及軟件公司甲骨文，商討出售TikTok的美國業務的可能性。

雖然目前還不知道訴訟對出售談判有甚麼影響，但可預期最壞情況是，字節跳動若輸掉官司後，禁令得以生效，在賣盤也告吹的情況下，按照此前市場傳聞200億至500億美元的出售價格計算，字節跳動將面臨1,380億至3,460億元人民幣的損失。

另外，TikTok在美國擁有超過1億用戶及1,500多員工，以及數千家合作夥伴。若該交易禁令可能導致9月15日之後，字節跳動無法向美國員工發放工資。據報，作為應變計劃的一部分，字節跳動正積極聯繫海外銀行和投資機構，尋求在命令生效的情況下，也能為美國員工支付工資及維護員工其他合法權益。

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