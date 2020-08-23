周一有訪問詳情！特朗普重提中美脫鈎　揚言不必跟中國做生意

外國媒體報道，中美關係日益緊張之際，美國總統特朗普重提「中美脫鈎」。特朗普近日接受美國電視台訪問，在預告片中，特朗普被主持人追問「會不會跟中國脫鈎」。他說：「如果他們不正確地對待我們，我肯定會、肯定會那樣做。」

他也揚言，美國不一定要和中國做生意。據悉，特朗普的採訪將在當地時間周日(8月23日)晚上播出(即香港時間周一(24日)早上)，話題主要涵蓋經濟、中國及讓製造業遷回美國的新計劃。

事實上，特朗普已並非首次發表所謂「中美脫鈎」言論。特朗普6月18日就曾在社交媒體Twitter上表示，中美完全脫鈎仍是政策選項。

中美貿易會談原定8月15日舉行，但最終未有成事；特朗普其後揚言，是因「不想和他們談」而押後了有關貿談。中國商務部其後再表示，雙方已商定近日對話，惟華府否認。

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