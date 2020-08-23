虛擬銀行大比併！儲錢、借錢及碌卡 邊間最着數？

香港目前有4家虛擬銀行正式開業，所提供的服務及優惠各有千秋。雖然普羅大眾使用虛銀服務的意願大增，但有報告指出，不少市民對虛銀實際服務存有不少疑惑，又或唔知點揀。你對虛銀的認識有多深入？想知道哪間虛銀適合你？《東網》帶你一一比較。

●調查機構︰4成港人對虛銀沒有足夠理解

調查機構7月的研究報告指出，市民對虛擬銀行的認知度從2018年的67%，急升至今年的93%，而使用虛擬銀行服務的意願亦明顯飆升，由2018年的20%增至今年的37%。不過，逾4成受訪者表示對虛擬銀行沒有足夠理解，逾3成甚至無法正確指出任何虛擬銀行的名稱。

●邊間活期、定存息率吸睛？適合食息一族

香港首家開業的眾安銀行，存款額50萬元以下，用戶均可享受1厘的高息活期存款，該行會因應市況調整利率。定存息方面，據網頁資料顯示，眾安主攻3個月期限存息，年利率達1.08厘，6及12個月期為0.6厘。

天星銀行活期存款息甚有吸引力，直至明年6月10日期間，在該行敍造活期存款首2萬元可獲「利率不變保證」，高達3.6厘，適合想儲錢賺息的你，而2萬元以上至100萬元，年利率為0.5厘。

7月底開業的匯立銀行(WeLab Bank)，開業不足10日即獲逾萬人申請開戶，據該行手機應用程式顯示，其標榜靈活提取的3個月定期存款GoSave，目前年利率降至僅1厘，需100人參與定期計劃。特別的是，該產品由人數決定年利率，參加人數愈多利率愈高。該行暫無活期存款及貸款服務。

至於8月才開業的livi，活期存款額50萬元以下，年利率為0.5厘。

●想借錢周轉，邊間貸款年利率最低？

目前，本港虛銀僅天星銀行及眾安銀行提供貸款服務。早前天星銀行將私人貸款最低利率，由2.99厘大手劈至1.85厘，成功獲批貸款之客戶，可免費獲得該行提供的信貸報告資料，包括信貸評級、貸款及信用卡結欠，可以時刻留意自己的借貸狀況。

而眾安銀行則推「10萬元 Free Cash」，於推廣期成功申請10萬元或以下貸款，並於3個月內全數還清，所有已付利息及費用可通通回贈；而貸款額80萬元，還款期6個月，實際年利率可低至1.86厘，意味兩間虛銀的貸款息口相當有競爭力。

●愛碌卡消費又極注重個人資料者，可留意呢間虛銀！

鍾意碌卡消費，又擔心資料安全問題？有港產虛銀之稱的匯立銀行，推出市場首張虛擬debit card，暫時是唯一銀行提供無卡號實體卡，避免了資料被盜取的風險，又能一張卡滿足所有消費和理財需要。

由現時至9月底，該行客戶於全球所有接受Mastercard的商店或網站碌卡簽帳，可獲8%現金回贈，消費上限為3,000元，即回贈最多240元。另外，此卡提供提款功能，可於全港銀通(JETCO)及Cirrus自動櫃員機提款。

●喜歡電子支付的市民，有咩好揀？

電子支付大行其道，livi bank主打的銀聯二維碼付款功能，方便日常生活消費，目前是香港首間虛擬銀行採用銀聯二維碼付款。

該行亦推出「Shake Shake」功能，每次付款後可以搖出折扣券，於下次購物時使用，折扣每次不同，視乎消費金額而定，每日最多3次機會。惟有意開戶的用戶需要先登記，獲取邀請碼後方可開戶。

綜觀4間已開業的虛銀，各有各賣點，大家可按照自己的喜好及需要選擇相應的產品和服務。

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