樓價UPDATES：租市呈弱　大圍盛薈套三房每月僅1.9萬

租金走勢回軟，市場連錄低價租賃成交，大圍盛薈套三房成交月租僅1.9萬港元，料創項目近年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣本月暫錄6宗成交，其中6座中低層B室，實用面積749方呎，三房連套房間隔，以約1,790萬元零議價成交，實用呎價23,899元。

●北角港運城3座低層G室，實用面積794方呎，三房連套房間隔，以1,328萬元易手，實用呎價16,725元。原業主2007年11月以508萬元購入單位，至今帳面獲利約820萬元。

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九龍區

●啟德OASIS KAI TAK第1座低層D室，實用面積485方呎，兩房間隔，減租4,400元或19.1%，以約1.86萬元租出，實用呎租38.4元，低市價5%。

●荔枝角曼克頓山6座極高層H室，實用面積581方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，減價200萬元，以1,200萬元成交，實用呎價20,654元。

●旺角福苑中層C室，實用面積268方呎，兩房改一房間隔，微減5萬元，以475萬元沽出，實用呎價17,724元。

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新界區

●大圍盛薈2座中低層SA室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，每月叫租2.2萬元，終減租3,000元，以1.9萬元獲承租，實用呎租27.6元，料創項目近年低位。

●馬鞍山薈朗2座高層A01室，實用面積229方呎，原開價425萬元，減價13萬元，以412萬元易手，實用呎價17,991元。

●大埔翠屏花園A座低層01室，實用面積262方呎，叫價430萬元，放盤1個月，減價10萬元以420萬元易手，實用呎價16,031元。

●馬鞍山嵐岸6座中層G室，實用面積755方呎，三房間隔，放盤兩星期，微減7萬元後，成交價1,038萬元，實用呎價13,748元。

●元朗峻巒1B期3A座低層D室，實用面積606方呎，三房間隔，7月初以770萬元放盤，議價後以763.5萬元沽出，實用呎價12,599元。

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