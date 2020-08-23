【港股前瞻】美元弱料利大市　恒指短期上望26000

近期美元跌跌不休，截至上周五(21日)收市，美匯指數已由今年3月的高位累挫近一成。美元會否繼續狂貶不得而知，惟已逼使市場重新審視怎樣部署環球股票。專家普遍看好新興市場，惟日本及歐洲股市恐成輸家。

美國對沖基金經理Thomas J. Hayes認為，美元下跌是買入新興市場股票及商品的訊號，因為廉價美元會提升風險胃納，推動資金持續流入高增長地區。他看好新興股市，尤其是償還美元債負擔得以減輕的企業。

富瑞指，逾四成美國以外企業的收入以美元結算，中港企業會最受惠美元貶值，尤其是互聯網公司。該行最新資金流報告亦顯示，截至上周三(19日)止一周，美國股票基金錄得資金淨流出近68億美元(約530.4億港元)，反觀中國股票互惠基金及ETF(交易所買賣基金)卻淨吸資約11億美元，連帶新興市場股票基金亦淨吸資近15億美元，雙雙扭轉連續4周走資的頹勢。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪預料，美匯指數會持續弱勢，於91至93之間上落，主要是權重最大的歐元反彈之際，美國債券孳息率極低，降低美元資產的吸引力；新興市場可望受惠，亞洲股市表現不俗。

他估計，恒指本周先在25,000至25,400點間徘徊，業績期過後走勢會更明朗，中美關係雖然緊張，但未見激烈制裁行動，恒指暫無大跌風險。重磅科技股中期業績亮眼，科技股會持續受捧，同時看好內房股、內需股尤其是餐飲股。

另外，市傳美國政府容許美企在華使用微信，刺激騰訊美國預託證券(ADR)上周五升21.03元或4.06%，收報539.03元。大華繼顯執行董事梁偉源認為，這有助恒指周一(24日)企穩在25,000點之上，港股本周續於25,000至26,000點上落。市場仍關注中美關係及美國貨幣政策，港股暫缺大升動力，但9月恒指納入新經濟股後會有所提振。

不過，摩根大通及景順均認為弱美元反而有利資金流入美股，後者更料美股回報足以抵銷匯率影響。

【美元牛市料完 大鱷轉吼歐元】

美元轉趨疲弱，財經媒體彭博早前分析直言，多年來的美元牛市氣數將盡，俗稱「大鱷」的對沖基金正日益看好歐元，押注其兌美元將升至2018年的1.25水平。由於上周五收報1.1797，意味有大約6%上升空間。

美元正受多重不利因素「圍攻」，布蘭迪全球投資管理Jack McIntyre表示，美元長期被高估，或成為未來數年下行的催化劑。根據往績，當貨幣估值水平過高時，任何政策或經濟衝擊更輕易迅速改變走勢，而現時似乎正處於這個情景。聯儲局資產負債表膨脹、債務激增，以及應對新冠肺炎的救市措施，將成為導火線。

事實上，在聯儲局下調利率至零水平後，使海外投資者對沖貨幣的成本大幅降低，因可用廉價購買美元資產，並以較低的成本對沖本國貨幣，惟這樣的需求對美元自身毫無益處。「新債王」岡拉克亦預言，隨着美國政府赤字和貿易逆差攀升，以及外國投資減少，美元將會貶值。

喜愛捕捉短期趨勢的投機者早於6月已淨沽空美元，為兩年來首次。期權市場顯示，市場反而偏好歐元看漲期權，而不是看跌期權。另據交易員透露，市場對購買歐元期權在未來6個月漲5%的興趣濃厚。

不過，由於美元仍佔全球外儲六成以上，是國際交易中最廣泛使用的貨幣，故紐約梅隆銀行投資管理公司Liz Young指出，即使美元牛市結束，也不意味美元終結，認為美元很快將失去其儲備貨幣地位的想法有點極端。她相信，美元貶值只是調整，不是徹底崩潰。

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