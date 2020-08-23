【悲情樓市】私宅發展申請瀉近七成　核心區舖市「空」兆

新冠肺炎疫情全面爆發，嚴重窒礙社會運作及地產商的發展項目部署。根據統計資料，上半年政府接獲的私人住宅發展申請，涉及的單位數量僅約6,301伙，較去年同期勁跌約67.8%。當中規模最大的上水古洞南前何東花園，亦只計劃興建1,427個單位。

綜合城市規劃委員會的資料顯示，今年首6個月錄得約14宗私宅項目發展申請，較去年同期少4宗，而且今年大型申請欠奉，故涉及的單位總數，較去年上半年約19,568伙，大幅減少13,267伙。

而由於第三波疫情爆發，因此7及8月份，城規會亦只收到零星全新住宅規劃申請，即使連同1至6月份的相關個案計算，今年截至本月中，累積伙數亦只有6,502伙，仍遠不及去年上半年的水平。

【新界區發展申請佔逾七成】

若以地區作統計，今年上半年的住宅發展申請，大多來自土地資源較豐富的新界區，佔約十宗，牽涉單位量共約4,498伙，佔整體比例約71.4%。餘下4宗則為九龍區個案，相關私宅伙數共約1,803伙。

今年首6個月未有大型私宅項目提出規劃申請，導致相關伙數急跌。去年同期有多達8項申請為提供逾千伙的大型發展，但今年則只有一宗，就是古洞南前何東花園重建。項目以金坑路分間為兩個地盤，佔地約33.42萬方呎，以不多於3倍地積比率，興建十幢17至20層高私人住宅，總樓面多達100.26萬方呎。

【較具規模申請來自長實】

至於4項市區住宅申請中，以大角咀大志工業大廈舊址最具規模，最新方案擬建704伙，相比今年初獲批建的636伙，多出約10.7%。

另外，上半年錄得一宗公私營模式住宅發展。茶果嶺鄉民聯誼會聯同地產商提申請，擬重建茶果嶺村，計劃興建七座住宅物業，提供多達5,643個公私營住宅單位，不過私宅僅佔其中兩幢，涉及單位只有324伙。

【疫情影響 數字放緩屬正常】

普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，今年情況比較特殊，疫情爆發影響發展項目的規劃申請，地產商就項目的開會或跟進次數也會減少，故申請數字放緩屬正常現象。他認為，當疫情緩和，相關個案將逐步回升，但相信今年會是申請較少的一年。

【二手蝕讓潮未完】

市況方面，新冠肺炎疫情稍見緩和，但隨着平價盤消耗及新盤搶客等影響，二手成交出現顯著回落。十大屋苑在過去周六、日錄17宗成交，按周下挫15%，期內有四個屋苑出現「零成交」。

中原指出，該批屋苑交投較對上一周減少3宗，4個主要地區都有屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及東涌映灣園。

期內成交主要由新界區兩大上車盤撐起，天水圍嘉湖山莊及沙田第一城成交量分別有5及7宗，佔整體成交量逾七成。市區則以鰂魚涌太古城表現較好，過去兩日錄約兩宗成交，中原莊劍嵐表示，其中衛星閣高層C室，實用面積582方呎，屬兩房則王，放盤兩個月減價62萬元，成交價1,138萬元，呎價19,553元。他認為，政府可考慮放寬針對購買第二個單位的新住宅從價印花稅，讓業主可以多購一伙，到第三間才徵收辣稅，此舉有助增加二手買賣流通量。

樓價欠缺上升動力，市場再錄蝕讓個案。利嘉閣陳龍勳稱，屯門滿名山滿庭12座中層B室，實用面積905方呎，三房連套房間隔，早在去年初以1,450萬元放售，累減高達490萬元或約33.8%，以960萬元沽出。原業主持貨約4年，帳面已虧蝕約174.7萬元，幅度約15.4%。

至於紅磡半島豪庭再錄低價，中原周德龍表示，項目5座低層B室，以1,645萬元售出，呎價17,650元，創今年同類三房新低價。

【核心區舖空置率飆 中環20%丟吉】

除了住宅外，新冠肺炎疫情對香港零售行業造成嚴重打擊，核心區舖租跌幅顯著，空置率急升。7月份主要核心購物區的商舖空置率，均達雙位數水平，其中，中環錄約20.39%，較今年1月約8.05%，上升12.34個百分點。

中原工商舖統計資料顯示，今年1月時，中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角區的空置率仍維持在3.5至10.76%，但連月上升，並以中環區漲幅最大。其次是銅鑼灣，上月空置升至約11.53%，較年初高出約8.03個百分點。

翻查資料，該區自2018年起最高舖位空置率亦只有約5%水平，足見現時吉舖情況相當嚴重。至於九龍核心區尖沙咀及旺角，7月份空置率分別錄得16.47%及12.24%。

該行商舖部董事黃偉基表示，舖位空置率高企，買賣價無疑會添壓，導致市場現時屢錄得減價成交，甚至蝕讓個案。而金管局放寬按揭成數上限僅屬輕微「撤辣」，始終整體投資意欲仍然偏低，加上出現估價不足情況，不少業主趁利好消息盡快沽貨套現，他預料，短期內買賣交投量會有10至15%升幅，但整體價格則仍會有下調壓力。

此外，美聯工商舖資料研究部資料顯示，上月份商舖註冊量達83宗(主要反映6月份市況)，按月略增12.2%，而註冊金額則約17.97億元，按月大升146.8%。惟該行同期的四核心區一線街舖售價指數，按月續下跌1.9%，較去年高位則累跌30.3%。美聯旺舖董事盧展豪預期，舖市前景仍然嚴峻，上周公布的減辣措施，未必能阻止商舖蝕讓情況惡化。

－－－－－