國金前瞻：Jackson Hole年會本周舉行　鮑威爾料提策略檢討

今年的Jackson Hole全球央行年會本周以視像形式進行，主席鮑威爾將於本港時間周四(27日)晚上發表演說，投資者冀從中探索當局進一步提振經濟的計劃。

鮑威爾將就「貨幣政策框架檢討」發表演說，檢討主要針對新的通脹策略。由於低通脹和低利率侵蝕了聯儲局抵抗衰退的能力，當局去年全年以及今年大部分時間進行了首次全面框架檢討。決策者們討論過對通脹採取更寬鬆的立場，即可能容許通脹高於2%目標，以使平均通脹更接近目標水平。

經濟師指出，鮑威爾在本周的研討會上，較有可能僅說明通脹策略的框架，以及檢討達成共識的步伐，待九月會議才採取行動。巴克萊首席美國經濟師Michael Gapen預期，當局將於九月會議引入新的前瞻指引及平均通脹目標。

聯儲局於2012年引入2%通脹目標，但當局重視的通脹指標一直未能達標，自引入通脹目標以來的平均通脹僅1.4%。經濟師指出，平均目標旨在通過承諾容許通脹高於目標，來彌補低於目標的影響，從而協助引導通脹預期。

與此同時，市場對美國國會就刺激方案達成協議的期望不大。惟無阻美股升勢，道指上周五收市漲190點，報27,930點，全周計幾乎原地踏步；標指全周則升0.72%，連升四周，是今年最長升浪。

標指上周創紀錄新高，但大型科技股成大贏家，反觀薄餅連鎖店Domino's和肥皂生產商高露潔-棕欖等股價繼續低迷。據研究機構Cornerstone Macro資料，截至上周五(21日)止，仍有約1/5標指成分股較紀錄高位低逾50%，平均而言，所有標指成分股較紀錄高位低28.4%。

疫情爆發以來，贏家和輸家的股價表現分歧擴大，以致部分投資者形容為K形態的反彈，令部分策略師過於依賴科技股支撐大市。不過，MFS投資管理策略師阿爾梅達認為，科技股具有穩定盈利，不足為患，反而債台高築的企業更值得憂慮。

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