投資者追捧黃金ETF　銀行金庫收入勢倍增

全球放水及美元貶值等因素令黃金及貴金屬吸引力急增，投資者湧入相關交易所買賣基金(ETF)。以實物黃金和白銀支持的ETF今年以來持金量大增超過500億美元。ETF如今持有的黃金，已較除聯儲局外全球所有央行都要多，ETF和銀行金庫也因而賺取了更多費用。

ETF一般會收取相當於資產價值某個百分比的費用，投資者持續追捧黃金ETF的同時，金價本月攀升至每安士逾2,075美元新高，ETF可謂雙倍受惠。

外電根據以現價和持金量計算指出，全球十大黃金ETF每年收費合共約6.1億美元；五大白銀ETF則收費約1.1億美元。

當中，全球最大黃金ETF SPDR Gold(代號：GLD)以現價和持金量計，每年收取約3億美元費用，道富銀行和有份協助創建該ETF的世界黃金協會均可獲利。一些大型銀行，特別是摩根大通和滙豐，由於有替ETF儲存黃金和白銀於地下倉庫的業務，同樣可分一杯羹。對於這些銀行而言，儲金只是個小規模的業務，但隨着金價上漲，這亦變成了穩定收入來源之一。

GLD的黃金儲存於滙豐在倫敦的金庫，該行對上一次於2015年公布金庫收費，相於首450萬安士收取每年0.1%費用，之後為0.06%。

Coalition Development研究主管Amrit Shahani表示，金庫業務一般佔銀行從貴金屬業務賺取的11億至12億美元利潤中約10%，但今年相關比率料升超過一倍。

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