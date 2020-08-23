疫情加速人口危機！美日明年出生人數恐跌10%

外國傳媒報道，日本與美國明年出生人數料跌10%，主因是疫情對全球經濟造成衝擊，導致年輕人不太願意結婚生仔。

第一生命經濟研究所經濟學家雄野英生估計，2021年日本嬰兒人數將下滑約10%。回看去年已慘劇，僅有86萬名，為有數據以來首次低於90萬人。

他表示，非正式員工的工作流失等因素造成經濟困難，會使不婚不生的年輕人增加一段時間。

事實上，據厚生勞動省統計，日本5月結婚對數為32,544對，較去年同期驟降2/3，去年這個時間有許多人結婚，是因日本新天皇登基，迎接「令和」時代，但今年5月相比前年5月也大減30%以上。同時，南韓今年4月的結婚對數亦按年大減20%。

美國方面，華府智庫布魯金斯研究院報告指出，明年出生人數可能較今年少30萬至50萬人。以美國每年平均出生370萬人計算，相當於減少10%。報告指出，一個持續較深遠的衰退，對有些人而言意味終生收入較低，不僅讓部分女性延後生育，也讓他們決定少生。

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