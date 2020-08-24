恒生保險：網上延期年金計劃總回報可達1.37倍

年金產品為市民退休保障提供彈性，恒生保險行政總裁林禧彥表示，該行新推出全保證回報的網上延期年金計劃，總回報最高可達137.8%，並透露該行今年上半年的網上銷售按年增逾倍，相信網上投保將成為大勢。

恒生保險調查顯示，78%受訪者在選取年金產品時，把全保證回報列為最吸引的因素；65%受訪者認為40歲或之前應開始計劃退休，不過，逾五成認為市場年金產品過於複雜，而使其卻步。

該行新推出的延期年金計劃，適用於35歲或以上人士，客戶的保費繳付期及年金期，分別為5年及10年，可根據需要選擇5至15年的累積期，最低每月保證年金入息介乎1,854至2,182元。

內部回報率(IRR)與滾存期息息相關，以45歲的男性為例，保費繳付期及年金期分別為5及10年，該計劃下15年累積期所提供的內部回報率，相對5年及10年累積期的內部回報率低。以年繳保費為例，15年期為1.8厘，而5年及10年期則2厘。

林氏表示，一般保險計劃需要9至10年才達到收支平衡，此次推出的計劃8年左右便能做到。另外，若投保者是香港納稅人，可就保費申請稅務扣除，相信新計劃能為客戶提供更高潛在回報。

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