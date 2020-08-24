東方日報B1：美推進圍剿　榨乾華外匯

早前報道指，內地截至3月底淨外匯儲備罕有跌穿1萬億美元的心理大關，跟整體外匯儲備今年一直守穩3萬億美元所顯示的堅韌有出入。分析認為，淨外儲下滑本身不代表股市、樓市及經濟風險「水浸眼眉」，問題是中美關係顯著惡化，華府勢必設法削弱中國外匯供應，使內地進口能源、糧食和晶片等物資時或較棘手。

國家外匯管理局數據顯示，本年首季外債總額逾2.09萬億美元，民間有人把這個數字從中國人民銀行披露的三月底外儲(約3.06萬億美元)減去，驚覺淨外儲資產只有約9,700億美元，即整體外儲約三分之一，並且是至少五年來首度跌穿1萬億美元，比2014年第四季少一半以上。

究其原因，主要是政府外債於2014年底至今年3月底升1.43倍，增速在2018年尤為明顯；非政府及央行外債的長債部分亦於2017年起回升，2017年所有季度、2019年第二季至今年首季之按年增速均高於20%。民間有聲音指，內地外儲守住3萬億美元大關，僅因政府和企業大舉從海外發債造成的資金流入而已。

事實上，一篇題為《外匯儲備淨額跌破1萬億美元，還有理由對樓市、股市抱有幻想嗎？》的文章上周甫發出便引發廣泛關注。慢牛資本董事長張化橋於社交網站發文反駁，指淨外儲不影響樓市和股市，資產回報受利率、企業盈利、政治氣氛和監管等諸多因素左右，淨外儲亦不是影響貨幣供應量的唯一要素。

野村證券中國首席經濟學家陸挺亦稱，內地流動性鬆緊與貿易順差關係不大，基礎貨幣可透過央行的貨幣政策調節，順差縮窄的影響大多反映於進口及海外投資的調整，當局提出「內循環」的同時也強調改革開放，但「若未來兩、三年外債上升速度，與過去兩、三年一樣，就要警覺」。

然而，華府內部不斷發出聲音威脅中美脫鈎，勢必削弱中國獲取外匯能力。美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，中美醞釀經濟脫鈎，惟內地仍很需要從出口賺取外匯來購買石油、糧食、晶片及先進設備等商品。原油方面還有機會與美國的「對手」商量不用美元進口，惟先進科技產品的來源地基本上都是美國盟友，難以不用美元結帳，「萬一貿易談判失敗，關稅再加，內地唔係咁易搵到其他國家填補出口市場」。

誠然，中美近日連會否開會討論首階段貿易協議執行情況也未明朗，更有指，中國打算於未來25年向美國打壓對象伊朗投資4,000億美元換取對方的石油。徐家健坦言，華府不會容忍內地壯大反美陣營去增加談判籌碼，因此日後恐保持對中國貨徵收關稅或透過要求加碼向美國採購，來削弱內地賺取外匯的能力。

法國外貿銀行首席經濟學家艾西亞坦言，以美經濟於可見將來都不會崩潰而言，美元仍是首席儲備貨幣及華府阻嚇中國的最重要非軍事選項。但鑑於中國仍是淨債權國，美元短缺隱憂不會對中國經濟造成太沉重壓力，應對方法之一為加快進口替代(即國產化)。

徐氏稱，淨外儲因外債上升而萎縮本身未必是重大風險，還債能力很視乎發債人的財務狀況。更大的問題在於地方債規模大，一旦無法償還恐要印鈔解決，「好難幫啲唔幫啲，同內地經濟學家傾過，國家都唔係好有睇法要點處理，一扯高通脹，貨幣政策就會多咗好多掣肘」。

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