【金融戰升溫】美勢趁內地淨外儲下降　削外匯收入

早前有報道指出，內地截至3月底淨外匯儲備罕有跌穿1萬億美元的心理大關，跟整體外匯儲備今年一直守穩3萬億美元所顯示的堅韌有出入，相關數據近日在內地掀起激辯。有分析認為，淨外儲下滑本身不代表股市、樓市及經濟風險「水浸眼眉」，問題是中美關係顯著惡化，華府勢必設法削弱中國外匯供應，使內地進口能源、糧食和晶片等時恐較棘手。

國家外匯管理局數據顯示，本年首季外債總額逾2.09萬億美元，民間有人把這個數字從中國人民銀行披露的3月底外儲(約3.06萬億美元)減去，驚覺淨外儲資產只有約9,700億美元，即整體外儲約1/3，並且是至少五年來首度跌穿1萬億美元，比2014年第4季少一半以上。

究其原因，主要是政府外債於2014年底至今年3月底升了1.43倍，增速在2018年尤為明顯；非政府及央行外債的長債部分亦於2017年起回升，2017年所有季度、2019年第2季至今年首季之按年增速均高於20%。民間有聲音認為，內地外儲守住3萬億美元大關，只不過是因政府和企業大舉從海外發債造成的資金流入而已。

事實上，一篇題為《外匯儲備淨額跌破1萬億美元，還有理由對樓市、股市抱有幻想嗎？》的文章上周甫發出便引發廣泛關注。慢牛資本董事長張化橋於社交網站發文反駁，指淨外儲不影響樓巿和股市，資產回報受利率、企業盈利、政治氣氛和監管等諸多因素左右，淨外儲亦不是影響貨幣供應量的唯一要素。

野村證券中國首席經濟學家陸挺亦稱，內地資本流動性鬆緊與貿易順差關係不大，基礎貨幣可透過央行的貨幣政策調節，順差縮窄的影響大多反映於進口及海外投資的調整，況且當局提出「內循環」的同時也強調改革開放，但「如果未來兩、三年外債上升速度，與過去兩、三年一樣，就要警覺」。

然而，美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，中美醞釀經濟脫鈎，惟內地依然很需要從出口賺取外匯來購買石油、糧食、晶片及先進設備等商品，「近排先叫人慳啲食」。原油方面還有機會與美國的「襯家」商量不用美元進口，惟先進科技產品的來源地基本上都是美國的盟友，難以不用美元結帳，「萬一貿易談判彎咗，關稅再加，內地唔係咁易搵到其他國家填補出口市場」。

誠然，中美近日連會否開會討論首階段貿易協議執行情況也各執一詞，之前亦有報道指，中國打算於未來25年向美國打壓對象伊朗投資4,000億美元換取對方的石油。徐家健坦言，華府不會容忍內地壯大反美陣營去增加談判籌碼，因此日後恐保持對中國貨徵收關稅、或透過要求加碼向美國採購，來削弱內地賺取外匯的能力。

法國外貿銀行首席經濟學家艾西亞坦言，以美國經濟於可見將來都不會崩潰而言，美元仍是全球首席儲備貨幣及華府阻嚇中國的最重要非軍事選項。但鑑於中國仍是淨債權國，所謂美元短缺隱憂不會對中國經濟造成太沉重壓力，應對方法之一為加快進口替代(即國產化)。

徐家健稱，淨外儲因外債上升而萎縮本身未必是重大風險，還債能力很視乎發債人的財務狀況。內地更大的問題在於地方債規模大得多，一旦無法償還恐要印鈔解決，「好難幫啲唔幫啲，同國內一啲經濟學家傾過，都話國家唔係好有睇法要點處理，一扯高通脹，貨幣政策就會多咗好多掣肘」。

【人行：增研金融科技撐實體經濟】

面對當前複雜嚴峻的經濟形勢，內地媒體周日(23日)報道，中國人民銀行行長易綱召開座談會時強調，進一步加大對市場主體的支持力度，形容服務實體經濟是金融的「天職」，金融部門要創新金融服務與產品，加強金融科技創新研發投入，充分運用大數據等科技手段，推動線上線下金融服務有機融合、同步發力。

與此同時，據人行官方消息，其與住建部上周在北京召開房地產企業座談會，研究進一步落實房地產長效機制，以形成重點房地產企業資金監測和融資管理規則。值得留意的是，市傳當局約談房企，大有收緊房企有息債務增長之意，以防地產商因資金鏈斷裂而引發金融風險。

事實上，內地經濟自疫情中復甦後，人行正逐步減少支持，放水相對克制且務求精準。有外媒報道，基於境內資金供應收緊及還債高峰期將至，下半年違約規模或再創紀錄新高。據彭博數據，直至明年底，內地信用債到期規模近十萬億元人民幣(下同)，佔全部未償額約三成。房企的再融資壓力更巨大，境內外房地產債券到期規模逾1.1萬億元，佔全部未償額約三成五。

有分析認為，下半年人行融資政策寬鬆力度將不及上半年，整體利率水平不易下調，因續貸困難及信用債需求弱，部分債券到期置換或出現一定問題。去年境內信用債違約規模創新高，達1,418.8億元，而今年內違約總額已達697億元左右，當中7月信用債違約規模已逆轉升至4個月高位。

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