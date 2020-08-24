【中環Hot Talk】上市公司最怕改壞名？

老一輩人有句俗語話「唔怕生壞命，最怕改壞名」，雖然這句話聽起來唔夠潮，但你現在依然見到不少父母為子女改個好名字而費盡心思，甚至不惜出錢邀請命理師或改名專家幫手。唔知道你聽過搵師傅改名最貴收幾多錢，但如果要花300萬去㨂個代表你的「冧巴」，你又是否願意付出？

在香港出世你無權㨂身份證號碼，但一隻股票或ETF在香港上市卻可以㨂一個「靚冧巴」，前提是付出金錢代價。當一家公司或ETF申請在港交所上市，就上市編號的安排交易所提供三個package選擇。簡單來說，若果上市公司想保證獲分配心儀靚冧巴，一點也不難，錢可以解決，只要捐300萬元給公益金（今年四月前為100萬元），便可以在未有主人的上市編號之中選擇一個。

這種看似迷信的現象在美股也同樣存在。美股的上市編號用英文字母，因此不少上市公司都㨂個容易聯想到公司名字的簡稱，而ETF公司更會花心思揀一些可以砌成一個英文生字又配合產品主題的上市編號，甚至有研究顯示若果兩隻ETF在各個方面相若，上市編號能併成一個英文生字的ETF，其成交額和流通量往往較高。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人

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