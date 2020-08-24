【市前重點睇】金價反覆企1940美元水平 道期穩升
2020年08月24日 07:52
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●美匯指數企93.14，離岸人民幣(CNH)高見6.9149，港匯報7.7503，美元兌日圓處105.84，歐元報1.1803，英鎊報1.31。金價升至1,941美元水平。布油見44.48美元，紐油處42.45美元。道指期貨曾升過百點。
●道指上周五(21日)收報27,930點，升190點或0.69%；標指收報3,397點，升11點或0.34%；納指收報11,311點，升46點或0.42%。標指和納指均創收市紀錄新高。 https://bit.ly/2EarCkj
●小鵬汽車擬周四(27日)美國上市，集資最多達11億美元。
●美國10年期國債孳息率上周五收報0.6282厘，跌2.27厘。
●國金前瞻：Jackson Hole年會本周舉行，鮑威爾料提策略檢討。https://bit.ly/2CTnoNh
●【金融戰升溫】美勢趁內地淨外儲下降，削外匯收入。https://bit.ly/2QiEMxV
●TikTok擬告特朗普，惟事敗恐面臨數以千億元計損失。
●美國7月二手樓銷售破紀錄跳升24.7%，8月PMI升至54.7。
●疫情加速人口危機！美日明年出生人數恐跌10%。
●紐約10月期油上周五收報每桶42.34美元，跌0.48美元或1.12%；布蘭特10月期油收報每桶44.35美元，跌0.55美元或1.22%。
●紐約12月期金上周五收報每安士1,947美元，升50美仙，結束連續兩日重挫。
●港股ADR指數上周五收報25,296點，升182點或0.72%。
●即月恒生指數夜期上周五收報25,136點，升70點，高水22點，成交18,268張。
●英國富時100指數上周五收報6,001點，跌11點或0.19%；法國CAC指數收報4,896點，跌14點或0.3%；德國DAX指數收報12,764點，跌65點或0.51%。
●富時羅素半年度調整結果出爐！新納入150隻A股。https://bit.ly/3guzRVu
●深圳創業板註冊制周一(24日)啟動，首批18家企業上市，創業板股票及22隻相關基金漲跌幅限制放寬至20%。
●內地就業倘達標，今年經濟可實現正增長。
●員工待遇不變！新創建出售城巴及新巴業務，涉32億港元。
●受惠疫情！美團6個月轉賺逾6億人幣，次季盈利飆1.5倍。
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