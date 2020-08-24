晨鳴紙業清盤案上訴申請遭駁回

公司與HKK2於2005年10月在山東省壽光市成立合資公司，公司持股30%，合資公司主要生產特種紙、裝飾紙及圖紙，但因經濟危機，致合資公司虧損經營，於2008年10月被迫停產。

2012年10月，HKK2以公司違反合資合同為由，於香港向HKIAC提出仲裁申請。2015年11月HKIAC公布仲裁結果：公司需賠償HKK2經濟損失1.67億元人民幣及相應利息、354萬美元律師費及330萬港元仲裁費及相應利息。

2016年10月18日，公司香港註冊地址收到HKK2送達的關於聲稱金額為16,786萬元人民幣及利息、354.89萬美元及利息、330.39萬港元及利息(即該債務)的該法定要求償債書，要求公司於該法定要求償債書送達之日起21天內償還該債務，如不償還將對公司提起清盤呈請，而後HKK2向香港高等法院對公司提出清盤呈請。

公司於2016年11月7日委託香港法律顧問向香港高等法院原訴法庭申請並取得禁制令。2017年2月，HKK2向法院提出上訴，該法院於2017年6月14日駁回公司取得的禁制令，公司對此於2017年7月12日提出上訴，並於2017年9月11日根據夏利士法官於2017年8月28日作出之命令，通過第三方向香港高等法院存入一筆合計約3.89億港元(此相等於該法定要求償債書之港幣款額及其由2016年10月19日至2018年8月27日之利息)之款項以無限延期清盤呈請的審理程序。

公司於2017年已就該項未決訴訟計提金額約3.25億元人民幣的預計負債。

於8月5日，香港高等法院上訴法庭作出判決，駁回公司相關上訴請求，公司正在尋求再上訴途徑。

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