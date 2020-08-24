【樓民熱話】環球瘋狂印銀紙　點解冇推高香港樓價？

新冠肺炎肆虐全球，各國推行貨幣量化寬鬆(QE)政策救經濟，不禁令人回想起2008年金融海嘯後，環球QE「印銀紙」救市，掀起香港樓市長達10多年的大升浪。許多「樓市KOL」判斷今次亦會歷史重演。但歷史從來不會簡單複製，而且香港自身的變數，已經令本地樓市不再成為蓄水池，而是決堤的大壩。

為何美國放水，香港樓市不會再受惠？首先，是次的環球放水與2008年不同。當年是美國金融系統出現危機，放水對象是金融體系，熱錢並未流入實體經濟。而今次危機是疫情令經濟活動停頓，促使美國失業率一度升至14.7%、第二季GDP按年冧32.9%。因此，是次拯救經濟的模式有所不用，美國政府短短幾個月放水3萬億美元，當中頗大部分以現金形式派到國民手中，保持他們的消費力，將錢流入實體經濟。若明年疫苗成功推出，全球疫情受控，料經濟恢復順利，屆時收水速度亦會快，隨時影響低息環境。因此憧憬美國無限量印銀紙，熱錢流入香港再推高樓價，無異於緣木求魚。

而且，以往香港作為東西方交匯處，透過國際貿易、金融及各種交流「搵食」，目前部分財路已經受阻，更遑論未來局勢有可能進一步惡化！且香港樓價目前仍然貴絕全球，試一試易地而處、以外國人及內地人的角度想一想，既然港樓的附加值已經愈來愈低，為何還要高價買入流通性低的港樓。如果對香港前景仍然有信心，不如買入港股，流通性高，且整體市盈率處於低位，向上的潛力絕對高於港樓。

最後，本欄早前提及過的一組數據，值得再予各位參考。入境事務處數據顯示，今年來港工作的外來人員大幅減少，1月至6月份，內地人才來港工作僅4,227人，而去年全年有16,446人；另來港就業/投資的人數僅7,717人，去年全年有41,289人。雖然當中有疫情關係影響，但不能排除是因為香港形勢轉變，令不少外企卻步，減少派員來港，此舉熱必影響香港吸納環球資金的能力，對香港經濟、多元文化的社會環境造成打擊。

至於講到港府減辣托市，上周三(19日)公布提高非住宅物業的按揭上限至5成，被不少「樓市KOL」譽為托市2.0；而托市1.0則是去年10月份的放寬首置按揭保險的樓價上限。托市有沒有用？資金已經用腳投資，近月不斷有二手樓蝕讓個案，就連最近出手減辣的非住宅物業，上周四(20日)即公布措施後翌日，市場傳出荃灣鱟地坊地舖以約2,280萬元沽出，原業主持貨4年帳面蝕470萬元...

東網財經專欄作者 林南冧

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