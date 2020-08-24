【專家點評】古勝：吉汽兩種炒法 關鍵係呢個位...
2020年08月24日 08:15
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(中新社圖片)
恒指繼續冇方向，上周四(20日)跌穿25,000點，上周五(21日)又升322點收市，報25,113點，重上24,200至25,800點區間的上方位置，成交金額1,181億元。老實講，受制香港前景未明影響，寄望大市向上突破有啲難度，而向下又有維穩手影，唔上唔落就係目前港股寫景，所以炒市不如炒股。
而個股方面，內地汽車股可以考慮。點解揀汽車股？皆因今年內地提倡內循環，對屬於大金額商品的汽車有利，而且汽車工業所牽動的產業鏈龐大，料有政策配合。同時，今年夏季全國大範圍水浸，唔少汽車都浸壞咗，唔排除有換車消息可供炒作。當中吉利汽車(00175)坦言未來主打電動車，配合國策，相信是首批炒上的汽車股。
先睇大行報告，滙豐研究指吉汽上半年收入遜預期，主要因為持續投入研發，及供應商分銷渠道的開支增加，惟其產品和技術周期穩定，料即將推出的9款新車可支持利潤率上升。同時又有於內地科創板上市的催化劑，維持「買入」評級，目標價19.7元。
再睇走勢，吉汽自7月13日高見19.36元後，股價向下調整，近日於15.5元附近徘徊，若然守住50天線15.2元水平，後市短線阻力位為17.5元。但若然跌穿50天線，則有機會下補7月6日的上升裂口約14.2元水平，屆時可乘機分注吸納。
東網財經專欄作者 古勝
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